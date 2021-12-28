《窩輪豪情－梁業豪》港股見底後，升幅不容小覷

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、

電訊業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的相關正股為中海油

（００８８３）、中國移動（００９４１）與中電（００００２），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選京

東集團（０９６１８）、快手（０１０２４）與友邦保險（０１２９９）。

再者，現時超短線（即市至星期一）表現最強者為電訊業、公用事業與能源業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動、中海油與中電，可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買之入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選京東集團、快手與時代天使（０６６９９）。

買賣衍生權證或牛熊證者希望見到的為自己處於順景時相關資產價格的波動程度上升，為持

倉者帶來更大的利潤。近期港股２０天年度化歷史波幅從低位顯著回升，代表短期內出現的後市

方向是有足夠動力支持的。因而，若配合已經累積了巨大跌幅，應有很大隱藏的回升動力的市況

，港股於找到短中期跌浪底後，升幅實在不容小覷。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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