【回顧展望】今年ＩＰＯ表現低迷，出年有咩抽得過？

《經濟通通訊社２８日專訊》今年新股認購反應大不如前，多隻ＩＰＯ首掛「潛水」。有專

家表示，今年市況低迷，中央監管政策、科技股殺估值等不利因素，嚴重影響投資氣氛，加上缺

乏北水支持，很多投資者抽新股「抽極都輸」。想知道出年有咩抽得過，同埋有咩半新股值得留

意，周二（２９）同你分析，萬勿錯過！（ｐｃ）

