【虛幣世界】節日期間加密貨幣市場交投淡靜，比特幣企穩五萬關

《經濟通通訊社記者李皆穎２８日報道》比特幣於假期期間交投淡靜，雖然曾短暫升至五萬
二美元關口，但明顯於該關口有一定阻力；而以太幣則企於四千美元水平，且未有明顯突破；其
他主流貨幣目前靠穩，柴犬幣近日反彈，目前在０﹒００００３８美元水平，微升０﹒２６％。
區塊鏈數據商Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ表示，近期比特幣供應量增加，主要來自一些長期持貨者
，在過去一年整體供應量漲４﹒８％至７４﹒８％；而短期持有者得持有量由２８％下降至
２５﹒２％。Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ指，這種情況通常在熊市比較常見，是市場的貨源正在調整，
並淘汰一些持貨信念不足的，而好友的持貨能力變得更強。
虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５０２２９﹒３４７元（美元．下同）
，跌０﹒９３％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０１６﹒００元，跌０﹒５３％；艾達
幣報１﹒５０元，跌０﹒９９％；瑞波幣報０﹒９１元，跌１﹒５３％。
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