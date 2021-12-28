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28/12/2021 09:25

《異動股》中國信達飊一成四，與舜宇光學投資重慶螞蟻消費金融

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國信達（０１３５９）現價升１４﹒６２％，報１﹒４９元
，該股成交約１４３９萬股，涉資２１４４萬元，盤中高見１﹒４９元，最低見１﹒４９元；舜
宇（０２３８２）升０﹒９５％，報２５５元。
　　中國信達公布，出資６０億元人民幣，以現金方式認購重慶螞蟻消費金融２０％股權。增資
事項完成後，將持有該公司２４﹒００３％股權，成為第二大股東。
　　該集團指，重慶螞蟻消費金融向現有股東和其他增資認購方增發註冊資本２２０億元，增資
事項完成後，註冊資本將由８０億元增加至３００億元人民幣，螞蟻集團持５０％股權，維持單
一大股東地位。
　　舜宇光學亦公布，與其他認購人分別向重慶螞蟻消費金融注資１８億及２０２億元人民幣，
認購相同金額的註冊資本，該集團將佔擴大後股本６％股權，成為第三大股權擁有人。其他認購
人包括螞蟻集團、中國信達、魚躍醫療、博冠科技及渝富資本。
　　兩間公司均表示，重慶螞蟻消費金融經營的人民幣業務包括發放個人消費貸款、接受股東境
內子公司及境內股東的存款、向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融
相關代理業務、代理銷售與消費貸款相關保險產品和固定收益類證券投資業務等，自今年６月４
日成立至９月底虧損約５﹒２５億元，容於９月底資產淨值約７４﹒７５億元。　
　　現時，恒生指數報２３２８２，升５８點或升０﹒２５％，主板成交２２﹒６９億元。國企
指數報８２２０，升１９點或升０﹒２３％。恒生科技指數報５６３５，升１５點或升
０﹒２８％。
　　即月期指新報２３２６３，升４０點，低水１９點。即月國指期貨報８２１４，升６點，低
水７點。即月科指期貨新報５６４２，升１３點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國信達（０１３５９）　　１﹒４９元　升１４﹒６２％
　　舜宇（０２３８２）　　　　　２５５元　　升０﹒９５％
　　中信証券（０６０３０）　１９﹒９６元　　　跌０﹒２％
　　中金（０３９０８）　　　２１﹒０５元　　　　　無升跌
　　廣發証券（０１７７６）　１４﹒７８元　　　　　無升跌
　　海通證券（０６８３７）　　６﹒７９元　　跌０﹒１５％
　　山高金融（００４１２）　　０﹒８１元　　跌３﹒５７％
　　中國華融（０２７９９）　　１﹒０２元　　　　　無升跌
　　遠東宏信（０３３６０）　　６﹒８５元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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