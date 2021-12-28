《異動股》中國信達飊一成四，與舜宇光學投資重慶螞蟻消費金融

《經濟通通訊社２８日專訊》中國信達（０１３５９）現價升１４﹒６２％，報１﹒４９元

，該股成交約１４３９萬股，涉資２１４４萬元，盤中高見１﹒４９元，最低見１﹒４９元；舜

宇（０２３８２）升０﹒９５％，報２５５元。

中國信達公布，出資６０億元人民幣，以現金方式認購重慶螞蟻消費金融２０％股權。增資

事項完成後，將持有該公司２４﹒００３％股權，成為第二大股東。

該集團指，重慶螞蟻消費金融向現有股東和其他增資認購方增發註冊資本２２０億元，增資

事項完成後，註冊資本將由８０億元增加至３００億元人民幣，螞蟻集團持５０％股權，維持單

一大股東地位。

舜宇光學亦公布，與其他認購人分別向重慶螞蟻消費金融注資１８億及２０２億元人民幣，

認購相同金額的註冊資本，該集團將佔擴大後股本６％股權，成為第三大股權擁有人。其他認購

人包括螞蟻集團、中國信達、魚躍醫療、博冠科技及渝富資本。

兩間公司均表示，重慶螞蟻消費金融經營的人民幣業務包括發放個人消費貸款、接受股東境

內子公司及境內股東的存款、向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融

相關代理業務、代理銷售與消費貸款相關保險產品和固定收益類證券投資業務等，自今年６月４

日成立至９月底虧損約５﹒２５億元，容於９月底資產淨值約７４﹒７５億元。

現時，恒生指數報２３２８２，升５８點或升０﹒２５％，主板成交２２﹒６９億元。國企

指數報８２２０，升１９點或升０﹒２３％。恒生科技指數報５６３５，升１５點或升

０﹒２８％。

即月期指新報２３２６３，升４０點，低水１９點。即月國指期貨報８２１４，升６點，低

水７點。即月科指期貨新報５６４２，升１３點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國信達（０１３５９） １﹒４９元 升１４﹒６２％

舜宇（０２３８２） ２５５元 升０﹒９５％

中信証券（０６０３０） １９﹒９６元 跌０﹒２％

中金（０３９０８） ２１﹒０５元 無升跌

廣發証券（０１７７６） １４﹒７８元 無升跌

海通證券（０６８３７） ６﹒７９元 跌０﹒１５％

山高金融（００４１２） ０﹒８１元 跌３﹒５７％

中國華融（０２７９９） １﹒０２元 無升跌

遠東宏信（０３３６０） ６﹒８５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

