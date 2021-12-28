《異動股》中國恒大（０３３３３）升３％，全國項目復工逾九成

《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大（０３３３３）現價升３﹒３８％，報１﹒５３元，

該股成交約３７６萬股，涉資５７６萬元；恒大汽車（００７０８）升５﹒７３％，報２﹒９５

元；恒大物業（０６６６６）升２﹒６６％，報２﹒７元。

中國恒大周日（２６日）召開復工復產保交樓周例會，總結公司１２月復工復產情況，截至

２６日，全國項目復工率為９１﹒７％，較９月初「保交樓誓師大會」時提高４０個百分點；復

工人數８﹒９萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較９月提高３１％。恒大主席許家

印會上強調，絕不允許恒大任何一個人躺平。

現時，恒生指數報２３２８２，升５８點或升０﹒２５％，主板成交２２﹒６９億元。國企

指數報８２２０，升１９點或升０﹒２３％。恒生科技指數報５６３５，升１５點或升

０﹒２８％。

即月期指新報２３２７３，升５０點，低水９點。即月國指期貨報８２２１，升１３點，平

水。即月科指期貨新報５６４８，升１９點，高水１３點。

上證綜合指數報３６１９，升３點或升０﹒１０％，成交２７﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報１４７３６，升２１點或升０﹒１４％，成交１３﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國恒大（０３３３３） １﹒５３元 升３﹒３８％

恒大汽車（００７０８） ２﹒９５元 升５﹒７３％

恒大物業（０６６６６） ２﹒７元 升２﹒６６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

