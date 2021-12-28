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即市新聞

28/12/2021 09:27

《異動股》中國恒大（０３３３３）升３％，全國項目復工逾九成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大（０３３３３）現價升３﹒３８％，報１﹒５３元，
該股成交約３７６萬股，涉資５７６萬元；恒大汽車（００７０８）升５﹒７３％，報２﹒９５
元；恒大物業（０６６６６）升２﹒６６％，報２﹒７元。
　　中國恒大周日（２６日）召開復工復產保交樓周例會，總結公司１２月復工復產情況，截至
２６日，全國項目復工率為９１﹒７％，較９月初「保交樓誓師大會」時提高４０個百分點；復
工人數８﹒９萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較９月提高３１％。恒大主席許家
印會上強調，絕不允許恒大任何一個人躺平。　
　　現時，恒生指數報２３２８２，升５８點或升０﹒２５％，主板成交２２﹒６９億元。國企
指數報８２２０，升１９點或升０﹒２３％。恒生科技指數報５６３５，升１５點或升
０﹒２８％。
　　即月期指新報２３２７３，升５０點，低水９點。即月國指期貨報８２２１，升１３點，平
水。即月科指期貨新報５６４８，升１９點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３６１９，升３點或升０﹒１０％，成交２７﹒８０億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７３６，升２１點或升０﹒１４％，成交１３﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恒大（０３３３３）　１﹒５３元　升３﹒３８％
　　恒大汽車（００７０８）　２﹒９５元　升５﹒７３％
　　恒大物業（０６６６６）　　２﹒７元　升２﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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