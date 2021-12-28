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即市新聞

28/12/2021 12:45

《午市前瞻》騰訊、美團拖累大市，專家料本周守住兩萬三

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收市報２３２０９，跌１４點或０﹒０６％，主
板成交５５８﹒４２億元。恒生中國企業指數報８１７５，跌２６點或０﹒３２％。恒生科技指
數報５５６３，跌５５點或０﹒９９％。

＊黃偉康：恒大復工理想緩和大市氣氛，惟２４５００有阻力＊

　　恒指高開低走，上午維持爭持局面。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表
示，大市仍受騰訊（００７００）借派息重整投資組合影響，故美團（０３６９０）及騰訊今日
捱沽，拖累大市向下。但受恒大復工進度理想帶動，市場憧憬內房最差情況已過，氣氛未算最壞
。故他預期恒指本周內有望遠守住２３０００，但假期氣氛拖累成交，料廿天線２３５００仍有
阻力。

＊公路股僅借勢炒高，隨Ａ股炒高股份回吐壓力大＊

　　內地農曆年春運開賣，國家交通運輸部指春運客量將按年倍增，多隻公路股及汽車租賃股炒
起，但黃偉康表示，公路股市盈率低且息率高，防守性強，市場未有可炒主題下便借春運消息炒
起公路股。但他指出，春運客量倍增很有可能是由於去年低基數所致，而且中央為防疫情一直呼
籲「原地過節」，故料春運規模未必一如預期。
　　黃偉康再點出，近期很多Ｈ股或板塊都是隨Ａ股市場炒起跟升，不排除有內地基金年尾粉飾
櫥窗下炒高該批股份，料本星期年末過後或現較大回吐。（ｈｃ）

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