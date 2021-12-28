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28/12/2021 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９億人幣，買國電沽建行

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒指周二（２８日）高開５８點，報２３２８２點。最高升
９５點報２３３１９點，最低跌１２４點報２３０９９點。恒指收報２３２８０點，升５６點或
０﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１﹒９億元人民幣，減少８３﹒８％。中國電力
（０２３８０）、中國海洋石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、舜宇光學科技（０２３８２）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交９９７﹒４１億元增加９２﹒８％。其中港股通成交３３１﹒２億元，佔總成交
３３﹒２％。
　　中國電力跌３﹒７５％報５﹒３９元，北水淨買入１﹒９億元。中國海洋石油升０﹒８６％
報８﹒１７元，北水淨買入１﹒１億元。小米集團升０﹒７５％報１８﹒７８元，北水淨買入
０﹒９億元。建設銀行升０﹒７５％報５﹒４元，北水淨賣出３﹒９億元。舜宇光學科技跌
３﹒７２％報２４３﹒２元，北水淨賣出３﹒４億元。騰訊控股跌２﹒１３％報４５０﹒４元，
北水淨賣出２﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　１﹒９１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒１３
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　０﹒９３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　０﹒７７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒８８
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－３﹒４０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒３３
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－２﹒１５
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－１﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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