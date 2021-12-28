《美元走勢－羅明立》建議高沽歐元並於１﹒１４以上作止損

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒８１ １１４﹒９５ １１４﹒７５

歐元╱美元 １﹒１３２３ １﹒１３１６ １﹒１３１６

英鎊╱美元 １﹒３４３２ １﹒３４４１ １﹒３４２８

美元╱瑞郎 ０﹒９１７２ ０﹒９１８１ ０﹒９１６９

美元╱港元 ７﹒７９８６ ７﹒８００３ ７﹒７９８１

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《美元走勢》美匯指數繼續低位震盪，雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒在多個國家確診人數不

斷增加，但市場風險情緒仍然良好，美股連漲四日。匯市波幅收窄，假期氣氛仍然濃厚，美匯在

９６水平變化不大。繼續留意９５﹒５０╱９５﹒８０的表現，後市仍然優先看好。

歐洲確診宗數繼續激增，多國實施更多限制措施，對經濟復甦造成不確定性，美聯儲的貨幣

政策也較歐洲央行進取，相信歐元反彈仍有限。阻力在１﹒１３８０╱１﹒１４００，建議高沽

並於１﹒１４以上作止損。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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