  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2021 17:11

《美元走勢－羅明立》建議高沽歐元並於１﹒１４以上作止損

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒８１　１１４﹒９５　１１４﹒７５
　　歐元╱美元　１﹒１３２３　１﹒１３１６　１﹒１３１６
　　英鎊╱美元　１﹒３４３２　１﹒３４４１　１﹒３４２８
　　美元╱瑞郎　０﹒９１７２　０﹒９１８１　０﹒９１６９
　　美元╱港元　７﹒７９８６　７﹒８００３　７﹒７９８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數繼續低位震盪，雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒在多個國家確診人數不
斷增加，但市場風險情緒仍然良好，美股連漲四日。匯市波幅收窄，假期氣氛仍然濃厚，美匯在
９６水平變化不大。繼續留意９５﹒５０╱９５﹒８０的表現，後市仍然優先看好。
　　歐洲確診宗數繼續激增，多國實施更多限制措施，對經濟復甦造成不確定性，美聯儲的貨幣
政策也較歐洲央行進取，相信歐元反彈仍有限。阻力在１﹒１３８０╱１﹒１４００，建議高沽
並於１﹒１４以上作止損。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６５　１﹒１２５０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７２６０　０﹒７１６０　０﹒７３００
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS28/12/2021
【FOCUS】VIE灰色地帶沉默打破　引導資本支持特定領域
開市Good Morning28/12/2021
黃瑋傑：恆指短期上望23500　螞蟻獲國資增資有利重啟上市
大行報告28/12/2021
【大行炒D乜】騰訊遭高盛微降目標價　大摩維持長實增持
財經熱話28/12/2021
【虛幣世界】節日期間加密貨幣市場交投淡靜，比特幣企穩五萬關
市場動向28/12/2021
一站式按揭手機程式助輕鬆置業
中國故事24/12/2021
《神州經脈》拜登簽法案禁新疆產品入口　全周放水5百億滬指仍軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金