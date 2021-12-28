【新冠肺炎】政府完成石塘咀南里壹號強檢行動，無發現確診

《經濟通通訊社２８日專訊》政府昨晚因應一宗涉及變異病毒株的初步確診個案，將初確患
者曾經居住的石塘咀「南里壹號」列為「受限區域」。政府在早上７時完成強制檢測行動，截至
凌晨二時，約８０名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。
政府派員到訪南里壹號大約９０戶，當中約３５戶在沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔
離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府將會採取措施跟進。（ｂｉ）
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