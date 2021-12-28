【新冠肺炎】衞生署及醫管局下午４時半召開疫情記者會

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署及醫院管理局今日下午４時３０分就２０１９冠狀病毒

病個案的最新情況舉行簡報會。消息指，本港今日公布的新增個案均屬輸入個案。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經

理（綜合臨床服務）李立業將會出席。（ｂｉ）

