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28/12/2021 14:58

【新冠肺炎】衞生署及醫管局下午４時半召開疫情記者會

　　《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署及醫院管理局今日下午４時３０分就２０１９冠狀病毒
病個案的最新情況舉行簡報會。消息指，本港今日公布的新增個案均屬輸入個案。
　　衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經
理（綜合臨床服務）李立業將會出席。（ｂｉ）

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