《本港經濟》本港１１月整體出口貨值按年升２５％，勝預期

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年１１月份商品整體出口貨值為４７４４

億元，按年升２５％，增速較１０月份錄得２１﹒４％為快，亦較市場預估的增長１８％為佳；

商品進口貨值為４８６０億元，按年升２０％，亦高於市場預期的１８﹒３％升幅。有形貿易逆

差１１６億元，相等於商品進口貨值的２﹒４％。

首１１個月的商品整體出口貨值按年上升２６﹒５％。同時，商品進口貨值上升２４﹒９％

，有形貿易逆差３，１３４億元，相等於商品進口貨值的６﹒５％。經季節性調整的數字顯示，

截至今年１１月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌１﹒４％。同時，商品進

口貨值下跌１﹒８％。



＊１１月輸往亞洲整體出口貨值升２５﹒７％＊



今年１１月輸往亞洲的整體出口貨值上升２５﹒７％。此地區內，輸往大部分主要目的地的

整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升６３﹒０％）、印度（升４８﹒３％）、馬來西亞（升

４７﹒４％）、韓國（升４２﹒７％）和越南（升３５﹒９％），輸往中國內地（內地）的整體

出口貨值亦上升２４﹒１％。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（

升３８﹒３％）、內地（升２６﹒３％）、菲律賓（升２４﹒６％）、新加坡（升２１﹒９％）

和韓國（升１５﹒２％）。

首１１個月輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升６３﹒８％

）、台灣（升４７﹒８％）、韓國（升４２﹒３％）、印度（升３２﹒５％）和內地（升

２７﹒７％）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升３６﹒２％

）、韓國（升３３﹒３％）、新加坡（升３２﹒０％）和內地（升２７﹒２％）。



＊「電動機械、儀器和用具及零件」出口升３０％＊



１１月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零

件」（增４８７億元，升３０﹒２％）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增１９０億元，

升４８﹒３％）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和

用具及零件」（增３５６億元，升２１﹒２％）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」

（增１１７億元，升５０﹒６％）。

首１１個月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具

及零件」（增５０８８億元，升３３﹒３％）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增

１１４３億元，升２９﹒５％）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增７８６億元，升

１３﹒１％）。



＊首１１個月商品貿易總額較２０１８年高位超出１３﹒６％＊



政府發言人表示，１１月商品出口貨值按年增長加快至２５％。輸往內地、美國和歐盟的出

口均繼續顯著增長，而輸往其他主要亞洲市場的出口亦見雙位數升幅。首１１個月合計，商品貿

易總額達９２５８４億元，較２０１８年同期的高位超出１３﹒６％。

展望未來，發言人表示，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現，但近期

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒在多地快速傳播帶來的威脅，加上供應瓶頸引致的干擾，可能會拖慢環

球經濟增長。中美關係、主要經濟體的貨幣和財政政策，以及地緣政治局勢等因素的發展也須關

注。政府會密切留意相關情況。（ｂｉ）

