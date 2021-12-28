【新冠疫苗】袁國勇倡推疫苗護照，未打針不能上班上學

《經濟通通訊社２８日專訊》港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目表示，推行疫苗護

照是唯一方法令本港向外國重開邊境，若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，待社會上有

９成人已完成接種，就可以準備與低風險地區通關。他認為政府需要盡快推出措施，要求市民在

３月前要完成接種兩劑疫苗，屆時外國因Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒傳播，已經形成群體免疫，加上夏

天病毒生存時間較短，就算有Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒流入社區，醫管局都能夠應付。他促請政府把

握時機在暑假通關，期望到明年聖誕，社會可回復正常。

他表示，推行疫苗護照需要社會齊心，市民若未明白或仍然相信疫苗的錯誤資訊，都會增加

困難，現時每款疫苗的問題都是輕微和罕見，他在?的學者近兩年經常受到網上攻擊，亦有人將

他談論不同疫苗聯繫到愛不愛國，作為科學家，他只是道出事實。

他又重申，若因為出現治療新冠口服藥而認為不用打針，是錯誤想法，新藥理論上可以改變

基因，影響胎兒和增加患癌風險，價錢亦貴過疫苗，强調長者和長期病患者有必要打針。



＊促推疫苗通行證，接種達九成可與外國通關＊



袁國勇連同同系名譽助理教授龍振邦及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅發表文章，指嚴

格執行邊境管制及隔離從高風險地區抵港的旅客，只屬防守，不能持久，市民抗疫已經疲態漸露

，須盡速以疫苗建立抗疫韌性，預備重新對外開放，指疫苗通行證在較多地區採用，受廣泛接納

及易於執行，推行同時要提供誘因，例如放寬或取消大多數社交距離措施。

文章指，新冠病毒在冬季更易傳播，加上Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒令社區爆發風險日增，

與其安於現狀，不如反客為主，讓香港提高抗疫韌性及維持國際競爭力，待整體接種率接近九成

，本港可向國際社會試行逐步開放，當達至９９％免疫及完成３針接種，本港就具備條件邁向全

面有序開放；時間需定於冬季前，並預算有最少兩個月「後疫苗浪」過渡期，即染疫者和死亡個

案隨開關激增，但屬於復常前的必經階段，是無可避免。（ｓｌ）

