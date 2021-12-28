保監局：引入保障型投資相連壽險，投連險計劃產品評估程序正規化

《經濟通通訊社２８日專訊》保險業監管局今發布釋義文件，將評估投資相連壽險計劃產品

的程序正規化，並引入一個全新的含高額人壽保障的投連壽險類別，名為保障型投資相連壽險

（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｌｉｎｋｅｄ Ｐｌａｎｓ，ＰＬＰ）。

保監局表示，《按照＜承保類別Ｃ業務指引＞（指引１５）標準對投資相連壽險計劃產品進

行評估程序的釋義文件》以《指引１５》為基礎，就有關產品設計和資料披露等方面的要求（特

別是針對含高額人壽保障的投連壽險）提供進一步資料；並同時補充證券及期貨事務監察委員會

於２０２１年１１月就投連壽險產品推出的附加指引和優化認可程序。

透過加強保監局和證監會的協調，評估程序簡化了相關監管申請程序。在優化機制下，保險

公司經保監局的評估程序獲得准許後，便可向證監會遞交認可申請。

此外，保監局亦更新了《銷售投資相連壽險計劃產品指引》（指引２６）的釋義文件，以詳

列ＰＬＰ的特點。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，ＰＬＰ旨在引入較高的身故保障成分，配合簡單

和透明的收費結構，以及規範的基金選擇，以收窄保障缺口和促進普惠金融。隨著ＰＬＰ的推出

，希望鼓勵過往較被市場忽略的年輕一代提早規劃退休，同時增加市場上的產品選擇，以滿足個

人在不同人生階段的退休規劃需要。（ｂｎ）

