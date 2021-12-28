【新冠肺炎】譚耀宗及李慧琼去信深圳，冀增口岸人手紓回鄉人流

《經濟通通訊社２８日專訊》不少港人近日過關回內地，期望在完成檢疫２１天後，趕及在
內地過農曆新年，深圳灣口岸曾現人龍。全國人大常委譚耀宗及民建聯主席李慧琼聯署去信深圳
市人民政府口岸辦公室，希望深圳有關部門能急市民所急，增加口岸人手安排，在防疫登記、酒
店分流等方面，為急切返內地的港人提供較為舒心的通關安排。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話28/12/2021
【回顧展望－監控風暴】中央監控浪接浪 相關股份仍震盪！
|財經熱話28/12/2021
【回顧展望－中概回歸】中概股回流對港股刺激作用微 惟料港交所受惠
|中國故事28/12/2021
《神州經脈》負面清單續瘦身VIE納入監管 A場收升成交返萬億
|FOCUS28/12/2021
【FOCUS】VIE灰色地帶沉默打破 引導資本支持特定領域
|開市Good Morning28/12/2021
黃瑋傑：恆指短期上望23500 螞蟻獲國資增資有利重啟上市
|大行報告28/12/2021
【大行炒D乜】騰訊遭高盛微降目標價 大摩維持長實增持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰