【新冠肺炎】譚耀宗及李慧琼去信深圳，冀增口岸人手紓回鄉人流

《經濟通通訊社２８日專訊》不少港人近日過關回內地，期望在完成檢疫２１天後，趕及在

內地過農曆新年，深圳灣口岸曾現人龍。全國人大常委譚耀宗及民建聯主席李慧琼聯署去信深圳

市人民政府口岸辦公室，希望深圳有關部門能急市民所急，增加口岸人手安排，在防疫登記、酒

店分流等方面，為急切返內地的港人提供較為舒心的通關安排。（ｂｉ）





