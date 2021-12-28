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28/12/2021 18:53

【新冠肺炎】譚耀宗及李慧琼去信深圳，冀增口岸人手紓回鄉人流

　　《經濟通通訊社２８日專訊》不少港人近日過關回內地，期望在完成檢疫２１天後，趕及在
內地過農曆新年，深圳灣口岸曾現人龍。全國人大常委譚耀宗及民建聯主席李慧琼聯署去信深圳
市人民政府口岸辦公室，希望深圳有關部門能急市民所急，增加口岸人手安排，在防疫登記、酒
店分流等方面，為急切返內地的港人提供較為舒心的通關安排。（ｂｉ）

　

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