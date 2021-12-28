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28/12/2021 10:17

【通關在望】田北辰稱北京已就通關拍板，鄧家彪冀知道通關準則

　　《經濟通通訊社２８日專訊》近日不少港人過關回內地，期望在完成檢疫２１天後，趕及在
內地過農曆新年。身兼港區人大的候任立法會議員田北辰在電台節目表示，據他了解，北京在立
法會選舉前已就通關拍板，由特首在選舉後公布，但深圳和珠海似乎仍未搞清楚如何控制
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，因此通關仍未有進展。

＊鄧家彪倡港人上內地改在指定酒店檢測＊

　　候任立法會議員鄧家彪在同一節目表示，北上人數比假期前多，例如單日曾有１８００人，
由於深圳改為即場為入境人士核酸檢測，因此出現大排長龍，他建議深圳當局毋須一定在關口安
排檢測，可改為旅客入境後，到達酒店檢疫時才做檢測，以縮短在口岸輪候時間。
　　鄧家彪又期望知道通關的客觀準則，例如輸入個案數字、疫苗接種率等客觀準則作參考，又
建議政府分配每日過關配額時，可按市民的需求作仔細分類，以回應市民不同訴求。

＊田北辰極不滿意深圳做法　將去信跟進＊

　　田北辰表示極不滿意深圳當局的做法，他表示盛傳通關的條件之一，是港人北上前須在香港
接受２４小時內核酸檢測，不明白在關口即場檢測的原因，認為是邏輯站不住腳，會去信特區政
府和深圳當局要求跟進。（ｈｙ）

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