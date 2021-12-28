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28/12/2021 15:18

【新冠疫苗】消息：政府考慮將疫苗氣泡擴大至工作場所和學校

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據有線電視引述消息人士指，香港政府計劃將「疫苗氣泡」的
適用範圍擴大到工作場所和學校，持有有效醫生證明書，證明健康狀況不允許接種疫苗的人士可
獲豁免。另外，政府將於明年２月中起要求政府僱員進入辦公處所須出示新冠疫苗接種證明。
　　有關近期病例的更多細節將在下午的新聞發布會上公布。（ｈｙ）

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