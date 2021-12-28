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即市新聞

28/12/2021 16:25

《小傳日記》魚缸西藥唔掂轉煲中藥！藥材加價貴到幾耐？

　　《小傳日記》放假前話假日氣氛成交淡靜，點知今日放完假返回嚟魚缸都係「
Ｈｏｉｌｄａｙ　ｍｏｏｄ」牛皮市，真係夠「ｍｏｏｄｙ」（悶的）！不過今日平時唔係點留
意嘅中藥股忽然暴升，唔通係「孖屐」見呢排吽吓吽吓要執返劑中藥補補佢？
　　呢兩三日Ａ場嗰邊就忽然興起炒中藥股，主要材料就係唔少出名中成藥企業都幫旗下產品加
咗價，好似同仁堂出嘅港人至愛「安宮牛黃丸」，出現咗廿年來嘅第三次加價，由７８０銀人仔
加８６０銀人仔，藿香正氣丸同片仔癀都加得好狠。
　　所以Ａ場好多隻中成藥股份都漲停，香江呢邊都瀰漫濃濃嘅藥香，中國中藥（００５７０）
煲起咗一成五有多，成交額都創近一年新高；固生堂（０２２７３）升多過一成六，報３４﹒１
銀；現代中藥（０１６４３）升多過４巴仙，報０﹒７２銀；同仁堂科技（０１６６６）先升後
跌挨近１巴仙，報６﹒９６銀。
　　中成藥加價都不外乎原材料貴咗，《央視》採訪咗河北安國中藥材交易所，有舖頭就話，自
１２月起就有八成中藥材來貨都貴咗，黃連同金銀花呢啲普通藥材都有唔同程度加幅，矜貴啲嘅
藏紅花、鹿茸同蟲草等等仲貴咗一至五成不等。
　　藥材加價都好有可能同天災有關，譬如大家熟悉嘅淮山都係由河南出產嘅最為上盛，通常４
月播種，１２月至１月可以採收，而７月嗰時河南暴雨成災，所以影響咗１２月嘅採收量都唔出
奇。
　　不過都貴咗咁耐，而家先嚟炒起，睇嚟中港兩地都好等可以炒起嘅主題。先唔計藥材短缺會
有幾耐，不過有「孖屐」人士就覺得，跟Ａ場炒嘅股拎得起都跌得低，呢煲藥拎唔拎得穩都要睇
實，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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