《小傳日記》魚缸西藥唔掂轉煲中藥！藥材加價貴到幾耐？

《小傳日記》放假前話假日氣氛成交淡靜，點知今日放完假返回嚟魚缸都係「

Ｈｏｉｌｄａｙ ｍｏｏｄ」牛皮市，真係夠「ｍｏｏｄｙ」（悶的）！不過今日平時唔係點留

意嘅中藥股忽然暴升，唔通係「孖屐」見呢排吽吓吽吓要執返劑中藥補補佢？

呢兩三日Ａ場嗰邊就忽然興起炒中藥股，主要材料就係唔少出名中成藥企業都幫旗下產品加

咗價，好似同仁堂出嘅港人至愛「安宮牛黃丸」，出現咗廿年來嘅第三次加價，由７８０銀人仔

加８６０銀人仔，藿香正氣丸同片仔癀都加得好狠。

所以Ａ場好多隻中成藥股份都漲停，香江呢邊都瀰漫濃濃嘅藥香，中國中藥（００５７０）

煲起咗一成五有多，成交額都創近一年新高；固生堂（０２２７３）升多過一成六，報３４﹒１

銀；現代中藥（０１６４３）升多過４巴仙，報０﹒７２銀；同仁堂科技（０１６６６）先升後

跌挨近１巴仙，報６﹒９６銀。

中成藥加價都不外乎原材料貴咗，《央視》採訪咗河北安國中藥材交易所，有舖頭就話，自

１２月起就有八成中藥材來貨都貴咗，黃連同金銀花呢啲普通藥材都有唔同程度加幅，矜貴啲嘅

藏紅花、鹿茸同蟲草等等仲貴咗一至五成不等。

藥材加價都好有可能同天災有關，譬如大家熟悉嘅淮山都係由河南出產嘅最為上盛，通常４

月播種，１２月至１月可以採收，而７月嗰時河南暴雨成災，所以影響咗１２月嘅採收量都唔出

奇。

不過都貴咗咁耐，而家先嚟炒起，睇嚟中港兩地都好等可以炒起嘅主題。先唔計藥材短缺會

有幾耐，不過有「孖屐」人士就覺得，跟Ａ場炒嘅股拎得起都跌得低，呢煲藥拎唔拎得穩都要睇

實，請請！





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