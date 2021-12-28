《真知灼見－溫灼培》美元好消息暫已盡出

《真知灼見》利淡歐洲的因素浪接浪。俄羅斯與烏克蘭事件雖有曙光，但事件一日未完結隨

時有機會出現變數。而令事情更壞是，德國有報告指，從俄羅斯輸往歐洲的其中一條天然氣管道

「亞馬爾－歐洲管道」上周連續兩天減少供氣，使歐洲天然氣價格大升。如情況持續料會嚴重損

害到歐洲經濟以至歐元。很明顯這是地緣政治對經濟帶來的影響。另邊廂，眾所周知土耳其現正

面對嚴重貨幣貶值問題。不要忘記，土耳其正協助西歐抵擋著大量來自中東的難民。若土耳其經

濟一旦崩塌下來沒能力收容難民，這又會否衝擊到歐盟經濟？實在值得心思。



除了行長拉加德，歐央行不少委員包括副行長均表示對通脹感憂慮，並在暗示明年底加息的

可能性。有關轉變或可某程度上紓緩歐元壓力。不過，聯儲局在貨幣政策上明顯較歐央行積極。

倘其明年３月真開展加息周期，提防會為美元帶來新一輪升勢。至於在聯儲局暫未加息之際，如

歐洲政局能保持穩定不爆出任何事故，而拜登政府的１﹒７５萬億美元《重建更好未來法案》又

遲遲未推，這或許反而對落後的歐元有利，使歐元有望暫重上１﹒１４╱１﹒１５美元水平。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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