《匯海澤言－葉澤恆》美匯指數回調壓力增，美日息差將累日圓表現

《匯海澤言》聖誕假期後，美匯指數似乎仍在９６水平徘徊。但要留意，由於變種病毒快速

傳播，令美國市民外出的興趣減弱，拖累一眾航空及旅遊的公司業績。同時，亦基於以上原因，

預料美國１２月的就業數據可能表現較弱，令美國經濟表現將較遜色。因此，預料美國較長年期

債息可能處於上落格局。從技術走勢上，美匯指數短期若跌穿９６水平，並連續兩至三日未能重

上９６以上，似乎預示美匯指數可能短期見頂，並且有機會回落至９５邊緣。



＊歐元若升穿１﹒１４，可見１﹒１５５０左右＊



雖然歐洲的疫情持續，但是死亡個案未見明顯上升，或反映是次疫情對經濟的影響可能較輕

微。雖然美國聯儲局收水的速度較歐洲央行為快，但只要歐洲央行提出收緊貨幣政策，相信資金

會重投歐元的懷抱，將支持歐元匯價反彈。若歐元兌美元能夠升穿１﹒１４水平，似乎向

１﹒１５５０進發的機會較大。



＊重炒美日息差將拖累日圓轉弱＊



美國短期債息近期開始出現較明顯的上升，似乎預示聯儲局未來的確有加息的機會。一旦聯

儲局加息，相信較遲收水的央行為日本央行。若美元兌日圓能夠升穿１１月中的高位

１１５﹒５０左右水平，相信未來向１１８水平進發的機會較高。日圓若轉弱，可能有投資者會

再進行沽日圓，買入商品貨幣的活動。《獨立外匯╱金融分析師 葉澤恆》



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