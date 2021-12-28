  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2021 12:52

《匯海澤言－葉澤恆》美匯指數回調壓力增，美日息差將累日圓表現

　　《匯海澤言》聖誕假期後，美匯指數似乎仍在９６水平徘徊。但要留意，由於變種病毒快速
傳播，令美國市民外出的興趣減弱，拖累一眾航空及旅遊的公司業績。同時，亦基於以上原因，
預料美國１２月的就業數據可能表現較弱，令美國經濟表現將較遜色。因此，預料美國較長年期
債息可能處於上落格局。從技術走勢上，美匯指數短期若跌穿９６水平，並連續兩至三日未能重
上９６以上，似乎預示美匯指數可能短期見頂，並且有機會回落至９５邊緣。

＊歐元若升穿１﹒１４，可見１﹒１５５０左右＊

　　雖然歐洲的疫情持續，但是死亡個案未見明顯上升，或反映是次疫情對經濟的影響可能較輕
微。雖然美國聯儲局收水的速度較歐洲央行為快，但只要歐洲央行提出收緊貨幣政策，相信資金
會重投歐元的懷抱，將支持歐元匯價反彈。若歐元兌美元能夠升穿１﹒１４水平，似乎向
１﹒１５５０進發的機會較大。

＊重炒美日息差將拖累日圓轉弱＊

　　美國短期債息近期開始出現較明顯的上升，似乎預示聯儲局未來的確有加息的機會。一旦聯
儲局加息，相信較遲收水的央行為日本央行。若美元兌日圓能夠升穿１１月中的高位
１１５﹒５０左右水平，相信未來向１１８水平進發的機會較高。日圓若轉弱，可能有投資者會
再進行沽日圓，買入商品貨幣的活動。《獨立外匯╱金融分析師　葉澤恆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning28/12/2021
黃瑋傑：恆指短期上望23500　螞蟻獲國資增資有利重啟上市
大行報告28/12/2021
【大行炒D乜】騰訊遭高盛微降目標價　大摩維持長實增持
財經熱話28/12/2021
【虛幣世界】節日期間加密貨幣市場交投淡靜，比特幣企穩五萬關
市場動向28/12/2021
一站式按揭手機程式助輕鬆置業
中國故事24/12/2021
《神州經脈》拜登簽法案禁新疆產品入口　全周放水5百億滬指仍軟
香港要聞24/12/2021
【回顧展望－息息相關】匯控恢復派息　美加息利好港銀盈利前景
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金