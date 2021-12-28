《宏觀銓局－馬桂銓》當鷹派言論如常、疫情來襲

《宏觀銓局》美國股票市場在１２月初大幅波動後，稍為平復下來，但前景仍未明朗。根據

期權交易數據，用來量度標準普爾５００指數波幅的芝加哥交易所波動率指數仍然高企，高過

１１月份的水平。再者，被投資者視作美國長遠經濟指標的十年期政府債孳息率持續處於

１﹒５％以下，遠低過疫情前的１﹒８％。

１２月１５日星期三，美國聯儲局宣布收緊貨幣政策，決定在明年３月停止回購債券行動，

為明年底之前的三次加息鋪路，當局並預計經濟會復甦，推動全民就業，通脹將達多年高位。在

三個月前的會議中，聯儲局示意在２０２２年只會加息一次。而在今次會議後，主席鮑威爾表明

通脹升溫速度令人不安，就業市場復甦步伐亦相當快，新近的經濟數據就是佐證。

美國失業率從１０月份的４﹒６％下跌至１１月的４﹒２％。相比之下，在２０１９年１２

月疫症爆發前，失業率只是３﹒６％。１１月的數字確實令人鼓舞，除了就業人數增加之外，有

更多人重投勞動市場並且順利受聘。美國整體就業人口在１１月增加了解１１４萬人，現時失業

人數約６９０萬，但有１１００萬份空缺，所以僱主正加緊招聘，陸續提高薪酬以吸引人才。或

許如此，聯儲局對失業率能持續下降充滿信心。

美國消費物價指數（ＣＰＩ）在１１月急升至６﹒８％，在疫情前（即２０１９年１２月）

，通脹率只是２﹒３％。生產物價指數（ＰＰＩ）則在１１月飆升了９﹒６％，而２０１９年

１２月的升幅只是１﹒３％。考慮到２％的長遠通脹目標，失業率亦回落至貼近疫情前３﹒６％

的水平，聯儲局理應收緊貨幣政策，減慢買債步伐並提高息口，。然而，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病

毒為經濟帶來了變數，一旦Ｏｍｉｃｒｏｎ的破壞力強大過之前的Ｄｅｌｔａ變種，部分國家可

能會加強社交距離措施，令經濟再受打擊。若然衝擊太大，聯儲局或會延遲加息。

從近日的報道，我們只知道Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒比Ｄｅｌｔａ更易傳播。英國和南非的

初步數據顯示兩劑疫苗未必可以完全控制感染，但就有效減低留醫的機會率。上述研究仍屬初步

，我們需要額外一兩個星期，方能對變種病毒有進一步了解。

資產配置方面，以一年以上的中長期來看，股票仍然勝過政府債券。不過在短時間內，市場

或因Ｏｍｉｃｏｒｎ變種病毒而變得更加波動。假如Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的破壞力比起預期低，

而聯儲局亦會在明年起加息，股票通常會在加息環境之下跑贏債券，尤其是政府公債。若投資者

務必投資債券，則應考慮存續期較短的債券。經濟縱然處於復甦期，前路卻非一片坦途，隨著息

口上升，利率風險似乎會大過信貸風險，主要是因為美國２０２２年高收益債券的違約比率預期

會低於歷史水平的３％。股票方面，首選依然是估值較低，例如歐洲股票及美國金融、原材料、

能源及工業板塊。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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