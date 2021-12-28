《每周華語－黃溢華》美巨企、通脹升、息不升、疫情漲

《每周華語》全球疫情又再全面升溫。北半球也好、南半球也好，疫情於１２月步入另一升

溫的新惡化階段。即使２０２２年可以全面控制，惟供應鏈面對太大的不肯定性，那怕日本產晶

片所用的基本原料亦不停漲價，可見央行不加息也可能須要加息，股巿面對新的考驗，即使美股

支持力強，仍有巨大壓力。



美儲局２０２２年加息機會較大，但疫情不斷升溫之下，供應鏈可能更不穩定，因而潛在的

通脹壓力不輕。加息壓通脹乃常理，但美國１０年期Ｙｉｅｌｄｓ近月未見上升，反映巿場並不

認為美儲局可以輕易加息。美國巨大企業，面對供應不穩定，生產價格上升之下，出廠價格上揚

。物價上升來自四方八面，可惜即使加息，物價╱通脹仍不乏上升傾向。通脹一旦形成，不易停

下來。近一年，油價╱商品自低價位等不斷上升，形成真實的成本上升。疫情未來半年仍不易全

面壓止，產生供應鏈衍生的通脹，即使再三加息，效用可能有限。



１９７０╱１９９０的廿年，油價不斷上升，成本上揚，產生高成本的效應，工資上揚，資

產價格上升，互動之下，央行不斷加息。近十多年，「ＱＥ」不斷，通脹不浮現，但供應鏈不穩

，產生價格上升，通脹不易回下。疫情一年半載壓力大，２０２２年見大企業面對供應鏈不配合

，通脹即使加息，能否壓下來，亦非一件易事。Ａｐｐｌｅ股價近一年半表現強勁。產品有優勢

，價格有加無減，而後巿競爭力強，但Ａｐｐｌｅ仍走在行業前沿。Ａｐｐｌｅ全球生產，供應

鏈左右價格，疫情之下，不少行業╱產品面對全新的不肯定性。但智能電話有其優勢，防疫也少

不了智能電話。因而智能電話及不少資訊平台，股價有好的支持。Ａｐｐｌｅ巿值╱股價不斷上

升，牛氣衝天。那一品牌商標「Ａｐｐｌｅ」給人吃了一口，亦可能與科學家有關。有傳「

Ａｌａｎ Ｔｕｒｉｎｇ」可能吃了一口有毒的蘋果而失去性命。「吃了一口」的蘋果商標或許

與此一「傳說」有關，或許此「吃了一口」的蘋果便成為Ａｐｐｌｅ的「Ｌｏｇｏ」。



電影「Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｇｕｍｐ」中主角的「老友」幫他買了「蘋果」生果大賺開心不了

！不出廿年，Ａｐｐｌｅ股價累積升千倍之多。為股東帶來了巨大的盈利，亦為美國庫房帶來豐

厚的稅收。Ａｐｐｌｅ自成立╱起步並不是一帆風順。與微軟爭雄，終又各走各路，兩大巨企今

天各自的巿值驚人，巿值也好，現金流也好，都可以與不少中小國家媲美。事實上，１９７０年

至２０２２年的半世紀多，兩大企業成為軟件╱電腦╱電話╱通訊╱資訊的極重要企業。



另方面，Ｇｏｏｇｌｅ也後來居上，成為新全球重要企業。互聯網的出現，改變了世界，今

天科技╱科研重要，但亦衍生巨大的社會問題。Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｐｐｌｅ及微軟等企業，又有

Ａｍａｚｏｎ的超大巨企，均成為美國股巿的重要焦點。美國股巿，不斷有初創企業上巿，可能

於１０年、２０年又成為另一巨企。當然，股巿亦有不少失敗的企業╱例子，因而不可能全都成

功，而「生果」科技，亦非偶然出現，有其真正的實力。



電動車方面，Ｔｅｓｌａ近日價格回下，創辦人交稅１１０億美元！全球「打工仔」多，老

闆更多，有錢人多，隱形的老闆多的是；但Ｔｅｓｌａ巿值驚人，即使股價回下，仍有一萬億元

之水平。老闆自己也是「打工仔」，大學畢業，南非出世，十多歲移民了美國，電動車大哥地位

不易維持，但Ｔｅｓｌａ成為巨企，只要更小心營運，相信未來在電動車行業╱工業可維持其領

導地位。交稅１００億美元多，即約８００億港元：一個人的交稅金額，真可買下不少高樓大廈

。富可敵國！美廿大巨企的老闆及其企業所持現金，總數可比不少細國家更多。可見美股巿值驚

人，是事實。中國巨企更多，但有外匯管制因素等等，因而不能輕易比較了。



美股巿不乏中小企，而中小企之規模亦非真的細小企業；因而十年、廿年之後，將又有新的

企業成為「超新星」。今時今日，生物科技等股份，在全球疫情之下，已成為資金的焦點。

ｍＲＮＡ基因科研本為被行內「看不起」的科技。用於抗癌藥等方面，但疫情的出現，使

ｍＲＮＡ成為「火爆」的科技，人家早於廿年多前已起步投入。因而擁有ｍＲＮＡ科技的企業，

巿值近兩年爆升。



美股「規模」夠大，有很多「行業」，有很多資金，有專利保護投資者。因而只有機會，便

有甚多企業「新星」出現，為投資者帶來機會。簡言之，美股確有其「美夢」的本質，巿場╱投

資者各取所需可也。



美股第三季支持力強，全年表現在各大企業支持之下上揚，於新高位徘徊，反彈力甚強。今

年生物科技及電動車表現突出，美股累積巨大升幅，看淡者損失不菲。供應鏈之不肯定性乃全新

未見的事情。航運及空運價格再三上升，成本壓力來自四方八面。通脹有「彈性」的可能，如果

「ｙｉｅｌｄｓ」也急升，股巿必見巨大波動。《資深市場人士 黃溢華》



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