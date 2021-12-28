《鍾之日記》魚缸等放假交投疏落，國家隊出手螞蟻終染紅

《鍾之日記》１２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股聖誕假期後復市，三大指數連續第四個交易日高收，其中標普５００指數再創收市新高

。港股四日升４７８點後，今日反復靠穩。恒指今早高開５８點，報２３２８２，開市曾升穿十

天線，最多曾升９５點，高見２３３１９，但Ａ股回落，港股升勢不保，一度倒跌１２４點，低

見２３０９９，隨後大市止跌回升，之後在２３２００好淡爭持。午後反覆靠穩，港股尾市續窄

幅波動，在２３２００爭持，一度再轉跌。最終收報２３２８０點，升５６點，成交９９７億元

。恒生科技指數跌０﹒９％，報５５６９點。

滬深股市今早高開，惟煤炭及電力板塊大幅下跌，滬綜指半日窄幅下跌惟三千六力保不失，

午後市況轉佳，全日倒升０﹒３９％，報３６３０﹒１１點；鋰概念連續兩日復仇，帶動深成指

升０﹒８３％，創業板指更漲１﹒０６％。

人民銀行今日進行２０００億元人民幣７天期逆回購操作，公開市場今日淨投放１９００億

元人民幣。上日陸股通因香港假期原因暫停，兩市成交跌穿萬億，結束連續４５個交易日破萬億

關口的趨勢，今日兩市成交１００２７億元人民幣，按日升２﹒９％。



＊螞蟻金服染紅，阿里終解脫＊



螞蟻金服整改還在繼續。重慶螞蟻消費金融有限公司近日向中國信達（０１３５９）、舜宇

光學（０２３８２）等６個增資認購方增發註冊資本２２０億元人民幣，增資完成後註冊資本將

由８０億元增加至３００億元，遠超同行成為規模最大消費金融公司，但與此同時「國家隊」持

股佔比提升至２８％。

內媒引述分析人士稱，國企參與消金公司的增資有望成為螞蟻集團整改進程中的重要里程碑

。螞蟻此次增資後最多可以承接４０００億元人幣自營信貸業務，或最多１﹒３萬億元人幣聯合

貸業務。這意味著，螞蟻集團去年披露的１﹒７萬億元消費信貸業務餘額短期內將遭壓降，同時

難再從微貸業務中獲得超額利潤。

螞蟻金服去年底在上市最後一刻遭煞停，自此掀起中國當局對科技股監管的序幕。由接受整

改、數據上交去到國家入股，螞蟻金服最終走向官民共治的道路，對於阿里（０９９８８）而言

自然失望，但獲得解脫也未嘗不是好事。阿里今日股價升０﹒４％，報１１３﹒５元；中國信達

股價急漲１１﹒５％，惟舜宇跌３﹒７％。

另外，中證監上周五（２４日）公布，在合法合規的前提下，中概股可透過ＶＩＥ（可變利

益實體）架構境外上市，但要跟當局備案。新規看似寬容，但實際上民營企業難以判斷何謂合法

合規，尤其是數據安全方面存在大量灰色空間，再加上美國要求沒法提交審計底稿的上市企業在

三年內除牌，未來中概股上市之路相信會愈來愈崎嶇。

其他新經濟股方面，快手（０１０２４）跌４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒６％，騰

訊（００７００）跌２﹒１％，京東集團（０９６１８）軟０﹒２％，網易（０９９９９）升

０﹒６％。



＊開拓藥業曾瀉近８５％，新冠藥物臨床試驗數據未達標＊



央視報道，內地幾家大型藥業公司上調中成藥價格，升幅介乎１０％到２０％，中藥相關股

受追捧。中國中藥（００５７０）連升４日，急飆１５﹒９％；新華製藥（００７１９）揚７％

；白雲山（００８７４）連升６日再升１﹒９％；康臣（０１６８１）漲０﹒５％；但同仁堂科

技（０１６６６）跌０﹒９％。

內地券商近期吹捧中藥板塊。有分析指，今年以來，中藥藥材價格呈現普漲的態勢，不少品

種價格漲幅超過１００％，有些甚至超過３００％。隨著中藥材價格的不斷上漲，中藥企業的業

績表現亮眼，十餘家企業的三季報業績呈現翻倍增長。

不過多隻生物科技股顯著受壓，開拓藥物（０９９３９）一款治療新冠藥物中期分析未達到

統計學顯著性，股價一度暴瀉近八成半穿底，收市仍挫７０﹒４％。康希諾（０６１８５）跌

３﹒８％，騰盛博藥（０２１３７）挫逾８％，信達生物（０１８０１）曾插近９％，再創５２

周新低，收市跌６﹒５％；康方（０９９２６）挫８﹒４％。

開拓藥業昨晚發通告，公布該公司開發的新冠口服藥普克魯胺治療輕中症新冠非住院患者的

臨床試驗之中期分析進展。開拓藥業通告提及，試驗數據未達統計學顯著性。該公司將向各監管

機構，包括美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）尋求同意，以修改臨床試驗方案，計劃繼續招募

只有基礎性疾病和╱或無新冠疫苗接種史的高風險新冠患者。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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