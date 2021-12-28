【重拳監管】中證監：ＶＩＥ架構企業備案後可赴境外上市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國證監會周五（２４日）晚間就境外上

市相關制度規則公開徵求意見稱，將對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理；在

遵守境內法律法規的前提下，滿足合規要求的ＶＩＥ架構企業備案後可以赴境外上市。不對企業

是否符合境外上市地發行上市條件等進行審查，也不搞變相審批。

中證監稱，建立境內企業境外上市監管協調機制，強化監管協同；明確在股權激勵等情形下

，境外直接發行上市可向境內特定主體發行。此外，進一步便利「全流通」；放寬境外募集資金

、派發股利的幣種限制，滿足企業在境外募集人民幣的需求。

中證監並稱，中國擴大資本市場對外開放的方向不會改變，支持企業依法合規到境外上市、

用好兩種資源的態度不會改變，規範的目的是為了促進發展。



＊不對企業是否符合境外上市地發行上市條件等進行審查＊



中證監同步發布答記者問稱，不對企業是否符合境外上市地發行上市條件等進行審查，也不

搞變相審批；將堅持「法不溯及既往」的原則，堅持穩字當頭、穩中求進，確保備案管理平穩實

施。

答記者問還稱，中證監將牽頭建立企業境外上市跨部門監管協調機制，在收到企業備案申請

材料後，主動與有關主管部門加強溝通或徵求意見，以提高備案效率。同時中證監將配合推動有

關主管部門明晰相關領域的監管制度規則，提高政策可預期性。

先從增量開始。對增量企業和發生再融資等活動的存量企業按要求履行備案程序；其他存量

企業備案將另行安排給予充分的過渡期。二是區分首發和再融資。充分考慮境外市場再融資便捷

高效的特點對再融資在備案時點、備案材料要求等方面作了差異化的制度安排與境外市場實踐做

好銜接減少對境外上市企業融資活動的影響。



＊與境外證券監管機構建立備案信息通報機制＊



此外，中證監將進一步推動與境外主要市場證券監管機構完善跨境證券監管合作安排。

一是與境外證券監管機構建立備案信息通報機制加強境外上市監管信息共享。

二是加強跨境執法合作共同打擊企業財務造假等違法違規行為維護市場公平和秩序保護投資

者合法權益。

三是積極推進跨境審計監管合作為企業境外上市營造良好的監管環境。

１２月初，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）表示，在美國證券交易所上市的中國公司必須披

露其是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。規定或導致２００多家公司被踢出美國

交易所，並可能降低部分中國公司對投資者的吸引力。

