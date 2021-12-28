【重拳監管】人行：加強對資本和平台企業監管，做好整改工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行工作會議２７日以視頻形式召開。

會議圈定明年人民銀行工作的八大要點，包括穩妥有序推進數字人民幣研發試點。穩妥有序推動

金融控股公司審批並開展持續監管。堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持

續做好頭部網絡金融平台整改工作。

一是穩健的貨幣政策要靈活適度。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強

信貸總量增長的穩定性，加大對實體經濟的支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名

義經濟增速基本匹配。健全市場化利率形成和傳導機制，推動企業綜合融資成本穩中有降、金融

系統繼續向實體經濟讓利。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

。

二是精準加大重點領域金融支持力度。實施好普惠小微貸款支持工具、普惠小微企業信用貸

款支持計劃接續轉換工作。持續完善金融支持科技創新體系。

三是進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制。完善系統性風險監測和評估框架，開展宏觀

審慎壓力測試。穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管。實施系統重要性銀行附加監管

。



＊實施好房地產金融審慎管理制度＊



四是堅持推動金融風險防範化解。繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方

針，穩妥有序做好重點機構風險處置化解工作，發揮存款保險制度和行業保障基金在風險處置中

的作用。堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網絡金融平台整

改工作。穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良

性循環和健康發展。

五是持續深化國際金融合作。主動推進綠色金融國際合作。繼續利用好多邊債務協調機制，

穩妥應對低收入國家債務問題。持續推進金融業有序開放，推動形成以負面清單為基礎的更高水

平金融開放，有序推進資本項目可兌換。



＊加強對香港人民幣離岸中心建設的支持力度＊



六是不斷深化金融改革。推動出台金融基礎設施監管辦法。穩步推進債券市場改革開放。進

一步完善貨幣、票據、黃金、衍生品等市場管理制度。實施好存款保險制度。支持相關部門和地

方政府因地制宜、分類推動農村信用社改革。穩步提高人民幣國際化水平。加強對香港人民幣離

岸中心建設的支持力度，推動人民幣離岸市場健康發展。

七是進一步優化外匯管理和服務。推動貿易便利化試點擴容提質。開展跨境貿易投資高水平

開放試點。推進外債登記管理改革。提升外匯儲備多元化運用。

八是全面提升金融服務與管理水平。高質量完成《「十四五」金融發展規劃》編制。持續推

進區域金融改革試點工作。繼續加強金融業綜合統計監測分析。持續打擊跨境賭博、電信網絡詐

騙和非法支付活動。加強金融科技應用與管理。穩妥有序推進數字人民幣研發試點。推動國庫更

好服務社會民生。落實《徵信業務管理辦法》。推進動產融資統一登記公示系統和應收帳款融資

服務平台應用。

