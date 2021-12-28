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28/12/2021 08:53

【大國博弈】中國商務部回應美涉疆法案：嚴重損害中美切身利益

　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部２４日就美方借涉疆法案制裁中
國企業、限制中國產品發表聲明稱，美方將所謂「維吾爾強逼勞動預防法案」簽署成法。「法案
」將新疆生產的全部產品均推定為所謂「強逼勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的產品。美方
罔顧事實，以「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，嚴重破壞市場原則，違背
世貿組織規則，嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界
經濟復甦。對美方這種經濟霸凌行為，中國商務部表示強烈不滿、堅決反對。
　　商務部稱，美方應立即停止政治操弄，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，立即
停止對所謂「強逼勞動」問題的歪曲和攻擊，立即撤銷各項涉疆制裁打壓措施。中方將採取必要
措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。
　　商務部指出，美方指責新疆存在所謂「強逼勞動」問題純屬憑空捏造，毫無事實依據。真相
是新疆民眾和中國其他地區民眾一樣，自願參加工作並依法享受相同的工作待遇和條件，平等享
有經濟發展權。２０１４年至２０２０年，新疆城鎮居民可支配收入由２﹒３萬元增至３﹒５萬
元（人民幣．下同），年均增長８﹒６％；農村居民可支配收入由８７２４元增至１﹒４萬元，
年均增長８﹒３％。新疆各族人民生活不斷改善。　　
　　商務部並稱，中國刑法明確禁止強逼勞動。美方長期打著所謂的「人權」幌子，在缺乏事實
依據的情況下，憑空捏造理由，大肆炒作「強逼勞動」等涉疆議題，借此抹黑中國形象，干涉中
國內政，遏制中國發展，破壞新疆繁榮穩定。中方歡迎世界各國有識之士到新疆實地走訪，瞭解
真實、美麗的新疆。

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