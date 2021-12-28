【大國博弈】關稅稅則委發布對美加徵關稅商品第六次排除延期清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵
關稅商品第六次排除延期清單的公告。自２０２１年１２月２６日至２０２１年１２月３１日，
對稅委會公告（２０２０）１０號和稅委會公告（２０２１）５號文件所列商品，繼續不加徵中
國為反制美３０１措施所加徵的關稅。
自２０２２年１月１日至２０２２年６月３０日，對附件所列商品，繼續不加徵中國為反制
美３０１措施所加徵的關稅。
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