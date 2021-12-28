【新冠肺炎】全國昨本土確診激增１８２宗，西安連續三日破百宗

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委公布，１２月２７日，全國確診者新增確診２０９

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２７宗；本土病例１８２宗（陝西１８０宗，其中

西安市１７５宗、咸陽市３宗、延安市２宗；浙江１宗在紹興市；雲南１宗在昆明市），續創近

２２個月新高。無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院９２宗。此外，新增無症狀感染２１宗，

３宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者４９６宗（境外輸入４６７宗）。



＊西安取消「兩日一出」物資採購政策＊



陝西省近日爆發新型冠狀病毒疫情，由１２月９日至２７日，該省累計８３１宗本土確診病

例，當中西安市疫情最嚴重，累計８１０宗。當地昨日（２７日）正午１２時開始，進行新一輪

全員核酸檢測。陝西省省委書記劉國中指出，當前，西安疫情防控正處在膠著期，在這個關鍵節

點上做好新一輪核酸篩查，對於精準掌控疫情發展態勢、盡快阻斷疫情傳播鏈具有極為重要的意

義。盡最大可能減少人員流動，讓整個城市靜下來。

西安上周四（２３日）午夜起封城，嚴格控制出入，疫情防控指揮部昨日公布全市進一步提

升防控等級，實行最嚴格的管控措施，取消原來「兩日一出」物資採購政策，所有人除了必須上

班之外，一律不允許離開小區，外出時需持證明及做好登記，當日返回小區時需持核酸陰性證明

。

境外輸入現有確診病例７３１宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例３宗。累計確診病例

１０９５９宗，累計治愈出院病例１０２２８宗，無死亡病例。

截至１２月２７日，全國現有確診病例２２７５例（其中重症病例１２例），累計治愈出院

病例９４５７５宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０１４８６宗，現有疑似病

例３宗。累計追蹤到密切接觸者１４１３０９２人，尚在醫學觀察的密切接觸者５２６７２人。



＊美入境留學生染Ｏｍｉｃｒｏｎ，澳門首現病例＊



澳門出現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染個案，屬於輸入病例。患者是一名２３歲澳門居

民，上星期四由美國經新加坡到澳門，入境時檢測呈陽性，當時無病徵，今日就出現咳嗽。

澳門的應變協調中心表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的傳染性比Ｄｅｌｔａ強，呼籲澳門居

民盡量減少非必要的旅行。

衛健委累計收到港澳台地區通報確診病例２９６０７宗。其中，香港特別行政區１２５９８

宗（出院１２１８９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７８宗（出院７７宗），台灣地區

１６９３１宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

