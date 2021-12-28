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28/12/2021 11:26

【華為動向】華為６億成立精密製造公司，經營範圍含半導體製造等

　　《經濟通通訊社２８日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，１２月２８日，華為精密製造有限公司成
立，法定代表人為李建國，註冊資本６億元人民幣，經營範圍包含：光通信設備製造；光電子器
件製造；電子元器件製造；半導體分立器件製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由華為技術有
限公司１００％控股。（ｊｔ）

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