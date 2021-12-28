【內房困局】世茂股份：市場融資正常兌付，正洽售自持酒店和商業

《經濟通通訊社２８日專訊》陷入財務困境的世茂股份（滬：６００８２３），早前宣布的

以１６﹒５４億元（人民幣．下同）的代價將公司商業物業管理業務出售給關聯方世茂服務

（００８７３），引發市場強烈質疑，認為該交易顯露世茂系具管治問題，世茂服務淪為集資機

器等，上交所亦發出質詢公告。世茂股份繼早前回應監管質詢後，昨日（２７日）再召開關於業

務調整事項的投資者說明會，董事兼總裁吳凌華、董事會秘書俞峰參會，履職不足半月的副總裁

兼首席財務官孫岩因突發疾病未能參會。

世茂股份在說明會上表示，上述交易尚需經公司與世茂服務雙方股東大會審議通過，因此存

在不確定性。交易雙方同意，交易協議生效後，世茂服務應以人民幣現金方式，分期向本公司指

定的銀行賬戶支付出售標的股權和標的業務的價款。世茂服務將於協議生效後２０個工作日內，

支付出售對價的９５％，即１５﹒７１億元；於交割日後５個工作日內，支付出售對價的５％，

即８２６７﹒５萬元。

公司重申，交易獲取的資金主要還是用於商業綜合體的開發和運營；也會用於輕資產項目的

拓展，主要是市場中有大量在營項目改造的機會，這一合作模式需要前期投入一定的資金，或是

以整租包租的形式與業主合作。

世茂股份現跌１﹒８％，報３﹒２８元。不過，世茂服務（００８７３）承諾未年內不配售

新股，現價飆４﹒３％；世茂集團（００８１３）亦彈３﹒５％。



＊目前公開市場融資皆正常兌付，後續無回購計劃＊



進入１１月，世茂系債券出現較大跌幅，市場傳出世茂違約和大量表外負債等資金問題，債

券的兌付成為投資者關心的重要問題。會上，管理層對投資者關心的債務問題、資產處置及經營

情況等一一作出回應。世茂股份表示，目前公司的公開市場融資，皆正常兌付完畢。對於

２０２２年１ 月和３月境內公開債的還款，公司稱會用自有資金及銷售回款，用於兌付到期債

券。

事實上，世茂股份明年還有另外三隻境內債券到期，涉資近２０億元。投資者關心近期該公

司是否有回購債券的計劃？世茂股份表示，公司已於今年９月回購了５億元公司債券，後續沒有

債券回購計劃。



＊完成全年銷售簽約計劃有較大難度＊



說明會上，還有投資者咨詢公司「自持的商業和酒店有考慮出售嗎？現在有什麼進展嗎？」

世茂股份表示，陸續有在與投資者洽談出售，只要有合適的商業機會，公司會努力把握。

管理層還透露，今年１－１１月，公司實現銷售簽約金額約２８２億元，銷售及回款工作均

在正常推進中，但是完成年度３８０億元銷售簽約計劃有較大的難度。商業運營方面，截至１１

月，公司實現自持商辦項目的租賃經營收入約為１２億元。自持商業項目出租率為９２﹒４％；

自持辦公項目出租率為８１﹒７％，若剔除新入市處於爬坡期的項目，辦公項目的出租率將提升

至８６％。（ｗｌ）

