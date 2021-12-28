【大國博弈】達美航空赴華航班中途折返，中方否認因疫情禁止入境

《經濟通通訊社２８日專訊》美國達美航空上周一架從美國西雅圖飛往中國上海浦東機場的

班機兩度被取消，其中一次更是飛到一半突然折返，頓時令打算回國度歲的中國留學生陷入兩難

。綜合外媒報道，該航班在飛行了大約６個小時，即飛抵俄羅斯邊界上空時，乘務員廣播說，由

於中國入境政策的突然改變，機上所有人的健康碼不再有效，飛機必須返航。對此，中國駐美使

館發言人表示，近日多班自美國飛往中國的航班推遲或取消，美國航空在距離飛機起飛僅有數小

時的情況下突然宣布取消航班，達美航空的航班甚至出現航程過半後返航情況，給中國籍乘客帶

來巨大損失。

發言人強調，有關機組人員曾表示返航因中方禁止航班入境所致，此說法與事實不符。中方

更指，注意到近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，

導致美國國內和國際航班大面積取消。中國駐美使領館正在與有關航司溝通，積極了解具體技術

問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。

目前尚不清楚上海浦東機場的新規定內容，但隨著陝西省西安市封城以及北京冬季奧運會將

於６周後舉行，中國收緊了本就嚴格的疫情旅遊限制。（ｗｌ）

