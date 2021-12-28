【大國博弈】中日防務部門官員年內首會談，同意明年開通軍事熱線

《經濟通通訊社２８日專訊》日本內閣官房長官松野博一今日表示，防衛大臣岸信夫同意明

年與中國開通軍事熱線。松野博一說，岸信夫周一（２７日）與魏鳳和進行視頻通話時強調了台

灣海峽穩定的重要性，這是中日兩國防務部門領導人自去年１２月視像會談以來再次會談。

根據日方新聞稿，雙方通話主題共有四方面，依次分別是東海和釣魚島問題，台灣問題，南

海問題以及「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」雙方達成一致。在前三個問題上，岸信夫都

表達了日本的關切，對中國公務船進入釣魚台周邊日本「領海」表示嚴重關切，強烈要求中方「

自我克制」。他提及中國海軍和海警局船隻在東海與南海的行動，稱強烈反對「憑藉力量單方面

改變現狀」的嘗試。

中國國防部發布的消息顯示，在東海和釣魚台問題上，魏鳳和表示，中國將堅定維護領土主

權和海洋權益。與此同時，魏鳳和說，中、日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展

海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水準。此外，魏鳳和還就

亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。（ｗｌ）

