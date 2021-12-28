《海納智見－荀玉根》如果疫情過去，消費服務板塊復蘇如何？

《海納智見》至今疫情肆虐已經達兩年之久，期間新冠肺炎病毒也出現了多次變異。整體上

，隨著疫苗接種普及和特效藥逐步推進，全球新冠肺炎死亡比例正在逐步下降，我們預計隨著新

冠肺炎疫情逐步過去，國內消費服務業終將復蘇。本專題從疫情角度出發，從基本面、估值、基

金配置等角度分析，如果出現困境反轉，相關服務行業的機會如何。



疫情管控使得居民出行受到限制，這直接導致了接觸式的消費服務行業受損，其中受影響較

大的行業包括酒店、航空、餐飲、旅遊等，我們按照目前的復蘇程度的大小將這些行業劃分為兩

類，一是恢復程度較高的餐飲和酒店，二是恢復相對緩慢的航空和旅遊。



我們預計疫情後餐飲業收入快速回升至疫前水平，行業馬太效應增強進一步利好龍頭公司。

２０２１年疫情緩和後餐飲市場全面復蘇，１－１１月餐飲收入為４﹒２１萬億元（人民幣．下

同），相對２０╱１９年同期分別增長２１﹒６％╱０﹒４％。從競爭格局看，２０２０年疫情

加速中小企業出清，規模較大的餐飲企業抗風險能力更強。疫情低點之後限額以上企業餐飲收入

增速持續高於行業整體，其中２０２０╱０９當月同比增速率先轉正為１﹒９％，而同期行業整

體收入同比依然下滑－２﹒９％。



疫情之後餐飲上市公司業績修復較快，但估值水平和基金配置比例依然處於低位元。疫後酒

店業較大程度恢復且三大酒店集團恢復更快，同時連鎖化進程進一步加快。２０２１年前三季度

累計收入為４２０﹒２億元，相比２０２０年同期增長３１％，但僅為２０１９年同期的６３％

。



此外，疫情加速了酒店行業品牌連鎖化進程，２０２０年以酒店數量計算的連鎖化率升至

１２﹒６％，較２０１９年提升了２﹒５個百分點。酒店行業業績正在逐步復蘇，市場表現較為

堅挺，基金配置比例提升幅度較大。



而航空和旅遊行業疫後復蘇相對緩慢。航空客運方面，航空客運量過去十年中複合增速

１１％，今年以來僅恢復至２０１９年的７１％。此外，從航空公司的供需和客座率數據看小航

司恢復速度相對更快。機場方面，上海機場吞吐量過去十年中複合增速５﹒３％，今年以來僅恢

復至２０１９年的５６％。航空和機場行業業績恢復速度較為緩慢，估值處於中高水準，基金配

置比例偏低。



受制於國內疫情反覆，今年國慶旅遊行業景氣度僅修復至２０１９年的６０－７０％。旅遊

方面，從旅遊人次和收入的恢復程度看，今年國慶日恢復至７０﹒１％和５９﹒９％，可見局部

地區疫情反復依然制約旅遊行業的復蘇程度。此外，根據中國旅遊研究院，２０２１年上半年旅

遊經濟運行綜合指數回升到１０６﹒０５點，相較２０２０年上升３３﹒７３點，正在步入景氣

通道，但依然低於２０１９年同期的１１８﹒２點。旅遊行業業績恢復較為緩慢，行業估值和基

金配置比例均處於低位元。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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