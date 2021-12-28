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即市新聞

28/12/2021 10:54

【內房困局】陽光城瀉７％，遭泰康保險大幅減持其７﹒４％股份

　　《經濟通通訊社２８日專訊》陽光城（深：０００６７１）發布公告稱，去年９月入股的泰
康人壽及泰康養老，擬通過協議轉讓方式轉讓陽光城７﹒４１％股份，其中泰康人壽轉讓
４﹒４６％股份、泰康養老轉讓２﹒９５％股份。本次股份轉讓的單價為３﹒０５元（人民幣．
下同）╱股，標的股份轉讓價款約９﹒３６億元。
　　陽光城急插７％，報３﹒１９元。
　　在本次股權轉讓前，泰康人壽、泰康養老及其一致行動人泰康資產持有陽光城１３﹒４６％
的股份。股權轉讓後，泰康人壽的持股降至３﹒９９％，泰康養老則不再持有陽光城股份，泰康
資產管理的保險資產管理產品持股仍為０﹒００７％。
　　泰康保險入股陽光城並不算久。２０２０年９月，泰康人壽和泰康養老與陽光城原第二大股
東上海嘉聞投資管理有限公司簽訂《股份轉讓協議》，通過協議受讓的方式，從上海嘉聞受讓陽
光城１３﹒５３％的股份，股權轉讓單價為６﹒０９元╱股，標的股份轉讓價款約為３３﹒７８
億元。

＊福建陽光集團未在寬限期內支付美元債利息＊

　　另外，陽光城的母公司－－福建陽光集團未能按期支付美元債利息。據刊登在新加坡交易所
、落款日期為１２月２５日的公告，由福建陽光集團提供擔保的２０２３年到期、票息
１１﹒８７５％的美元債截至公告日，未能支付利息。這隻債券的存續餘額為２﹒９６億美元，
本期利息款原應於２０２１年１１月１０日支付，付息有３０日的寬限期。３０日寬限期內未能
支付利息則構成違約事件。
　　福建陽光集團公告並稱，因受到一系列負面因素的影響，包括宏觀環境，新冠疫情以及地產
和金融行業監管等，公司正面臨暫時性的現金流問題。公司接下來將與受托管理人和持有人積極
溝通。（ｊｔ）
　

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