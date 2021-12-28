【人行操作】人行開展２０００億逆回購操作，淨投放１９００億

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，為維護年末流動性平穩，今日進行２０００億

元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即淨投放１９００億元。

另外，人民銀行公開市場昨日（２７日）進行５００億元７日期逆回購操作，當日有１００

億元逆回購到期，單日淨投放４００億元。（ｃａ）

