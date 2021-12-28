【恒大困局】內媒：恒大汽車貫通內部生產線，恒馳或明年初量產

《經濟通通訊社２８日專訊》恒大汽車（００７０８）今日股價暴漲１７﹒２％，報
３﹒２７元，或與傳聞恒馳５已經低調量產下線有關。不過據內媒報道，恒大汽車只是進行了內
部生產線的貫通儀式，真正的恒馳汽車量產下線儀式可能要到明年初。（ｅｙ）
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