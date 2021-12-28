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28/12/2021 16:47

【內房困局】泰康系：投資陽光城屬權益投資，減持是正常決策

　　《經濟通通訊社２８日專訊》陽光城（深：０００６７１）早前公告稱，入股僅一年有餘的
泰康人壽及泰康養老，擬通過協議轉讓方式轉讓陽光城７﹒４１％股份，其中泰康人壽轉讓
４﹒４６％股份、泰康養老轉讓２﹒９５％股份。本次股份轉讓的單價為３﹒０５元（人民幣．
下同）╱股，標的股份轉讓價款約９﹒３６億元。對於減持陽光城股份的原因，泰康方面表示，
投資陽光城是通過購買公開市場Ａ股流通股參與，屬於權益投資組合中的一隻股票。今年以來，
整個Ａ股房地產板塊受到多重因素影響，基本面走弱，業內諸多企業均受到影響。陽光城股價也
出現了較大波動。泰康作為機構投資者，對持倉股票做適時調整，決定對所持有的陽光城股票進
行減持，屬正常投資決策。
　　股權轉讓後，泰康人壽的持股降至３﹒９９％，泰康養老則不再持有陽光城股份，泰康資產
管理的保險資產管理產品持股仍為０﹒００７％。
　　陽光城１２月初險些債務違約，後成功通過展期境內債獲得暫時喘息。集團董事局主席林騰
蛟１１月已辭去興業銀行（滬：６０１１６６）董事職務，傳此舉是為售股集資鋪路。而泰康系
方面的退出亦非意外之事，事實上，在陽光城公布今年第三季業績後，泰康系股東已因業績不似
預期而表達強烈不滿。（ｗｌ）

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