【數據解讀】統計局：原材料價格上漲勢頭初步遏制，成本壓力仍大

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局２７日發布的數據顯示，今年前１１個月，全國規

模以上工業企業實現利潤總額７﹒９８萬億元（人民幣．下同），同比增長３８％，增速較１－

１０月回落４﹒２個百分點；兩年平均增長１８﹒９％。單計１１月份，規模以上工業企業實現

利潤總額８０５９﹒６億元，同比增長９％，增速較１０月的２４﹒６％大幅回落１５﹒６個百

分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，１１月份，隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續

顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構

呈現改善特徵。１１月份，部分大宗商品價格出現回落，採礦、原材料行業對工業企業利潤增長

的拉動作用有所減弱，處於中下游的裝備、消費品製造業對工業企業利潤的貢獻增加，利潤佔比

明顯上升，上下游利潤分化現象有所緩解。



＊芯片短缺問題緩解，汽車行業利潤降幅收窄＊



在消費品生產穩定恢復、價格回升等因素帶動下，１１月消費品製造業利潤同比增長

１３﹒６％，較上月明顯加快１０個百分點，增速連續兩個月回升，增速高於規模以上工業企業

平均水平４﹒６個百分點。裝備製造業利潤同比增長０﹒８％，而１０月份為下降７﹒５％，利

潤由降轉增。

其中，汽車、通用設備行業雖然利潤同比分別下降６﹒４％、６﹒２％，但在芯片短缺問題

有所緩解、市場需求改善等因素推動下，降幅較上月分別收窄２２﹒１個、９﹒５個百分點。受

益於高附加值產品產量增加、集裝箱需求快速增長等因素，鐵路船舶、金屬製品行業利潤同比分

別增長４８﹒４％、２９﹒１％，均較上月明顯加快。



＊採礦業利潤增速明顯回落，煤炭行業同比仍增逾３倍＊



採礦業繼續帶動工業企業利潤增長。１１月份，採礦業利潤同比增長２４８﹒４％，延續了

年初以來的快速增長態勢，但增速比上月明顯回落，對工業企業利潤增長的帶動作用有所減弱。

分行業看，隨著保供穩價政策有力推進，煤炭價格環比明顯回落，但由於同比價格漲幅仍然較高

，煤炭行業利潤同比增長３０８﹒１％；油氣開採行業受原油價格同比上漲明顯、同期基數較低

等因素共同作用，利潤增速有所加快。

總的來看，１１月份工業企業利潤繼續保持較快增長，行業均衡性也有所改善，但成本壓力

仍然較大，下游行業利潤改善還需進一步鞏固。（ｗｌ）

