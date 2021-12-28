【數據解讀】統計局：原材料價格上漲勢頭初步遏制，成本壓力仍大

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局２７日發布的數據顯示，今年前１１個月，全國規
模以上工業企業實現利潤總額７﹒９８萬億元（人民幣．下同），同比增長３８％，增速較１－
１０月回落４﹒２個百分點；兩年平均增長１８﹒９％。單計１１月份，規模以上工業企業實現
利潤總額８０５９﹒６億元，同比增長９％，增速較１０月的２４﹒６％大幅回落１５﹒６個百
分點。
國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，１１月份，隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續
顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構
呈現改善特徵。１１月份，部分大宗商品價格出現回落，採礦、原材料行業對工業企業利潤增長
的拉動作用有所減弱，處於中下游的裝備、消費品製造業對工業企業利潤的貢獻增加，利潤佔比
明顯上升，上下游利潤分化現象有所緩解。
＊芯片短缺問題緩解，汽車行業利潤降幅收窄＊
在消費品生產穩定恢復、價格回升等因素帶動下，１１月消費品製造業利潤同比增長
１３﹒６％，較上月明顯加快１０個百分點，增速連續兩個月回升，增速高於規模以上工業企業
平均水平４﹒６個百分點。裝備製造業利潤同比增長０﹒８％，而１０月份為下降７﹒５％，利
潤由降轉增。
其中，汽車、通用設備行業雖然利潤同比分別下降６﹒４％、６﹒２％，但在芯片短缺問題
有所緩解、市場需求改善等因素推動下，降幅較上月分別收窄２２﹒１個、９﹒５個百分點。受
益於高附加值產品產量增加、集裝箱需求快速增長等因素，鐵路船舶、金屬製品行業利潤同比分
別增長４８﹒４％、２９﹒１％，均較上月明顯加快。
＊採礦業利潤增速明顯回落，煤炭行業同比仍增逾３倍＊
採礦業繼續帶動工業企業利潤增長。１１月份，採礦業利潤同比增長２４８﹒４％，延續了
年初以來的快速增長態勢，但增速比上月明顯回落，對工業企業利潤增長的帶動作用有所減弱。
分行業看，隨著保供穩價政策有力推進，煤炭價格環比明顯回落，但由於同比價格漲幅仍然較高
，煤炭行業利潤同比增長３０８﹒１％；油氣開採行業受原油價格同比上漲明顯、同期基數較低
等因素共同作用，利潤增速有所加快。
總的來看，１１月份工業企業利潤繼續保持較快增長，行業均衡性也有所改善，但成本壓力
仍然較大，下游行業利潤改善還需進一步鞏固。（ｗｌ）
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