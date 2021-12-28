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即市新聞

28/12/2021 13:10

【ＦＯＣＵＳ】ＶＩＥ灰色地帶沉默打破，引導資本支持特定領域

　　【ＦＯＣＵＳ】備受中美監管機構左右夾擊，市值蒸發逾萬億美元的中概股，聖誕佳節終於
迎來平安佳音－－中證監發布境外上市新規徵求意見稿，明確在遵守境內法律法規的前提下，滿
足合規要求的ＶＩＥ（可變利益實體）架構企業「備案後可以赴境外上市」。此舉不單清除了從

初以來有關全面封殺ＶＩＥ的猜測疑雲，更被形容為官方首次打破逾２０年來對ＶＩＥ這一法律
灰色地帶
的沉默。

＊採備案管理，明確尊重自主選擇上市地＊

　　新浪、騰訊、阿里、攜程、新東方、百度、美團、蔚來、滴滴……殘喘於基金沽貨、監管夾
擊、強制退市邊緣的近２００家採用ＶＩＥ架構的中概股，忽如一夜春風來。中證監首次明確，
ＶＩＥ架
構企業備案後可以赴境外上市；強調尊重企業「自主選擇上市地」的態度從來沒有動搖，支持企
業「用好兩種資源」的態度，將繼續保持境外融資渠道暢通，呵護、穩定市場之意溢於言表。
　　要知道ＶＩＥ何解如此牽動市場，首先要明白ＶＩＥ（Ｖａｒｉａｂｌｅ　
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｅｎｔｉｔｉｅｓ，可變利益實
體）的前世今生。簡而言之，ＶＩＥ是通過協議而非股權，實現境外實體控制境內運營，既繞過

證監的核准程序，又規避外商負面投資清單。自新浪２０００年首次通過該架構登陸納斯達克，
幾乎
所有海外上市的互聯網中企都採用此模式。
　　根據新的徵求意見稿，此法律灰色地帶將正式納入備案監管，但有關「外商投資、網絡安全
、數據安全、核心技術」等審查細節，未見具體說明。

＊推跨境交叉上市，拓雙向融資投資渠道＊

　　那麼，新規對今年ＩＰＯ集資額跌出全球三甲的港股市場影響幾何？據中信證券估算，若不

慮年限和股權結構限制，符合赴港二次上市３０億港元市值門檻的中概股有７９家，其中５３家
屬於
ＶＩＥ架構，合計市值２﹒４萬億港元。儘管備案制有利優化上市流程（中證監明確，如提交足
夠材料
，企業應能在２０個工作日內收到備案通知書），但亦不可避免提高上市門檻。
　　值得一提的是，在為ＶＩＥ境外上市派定心丸之外，根據中證監的部署，上交所接連推出滬
市Ｂ
轉Ｈ業務實施細則，以及擬將參與中國存託憑證（ＣＤＲ）業務的個人投資者資產門檻由不低於
３００
萬元下調至５０萬元人幣，再加上中央經濟工作會議提出２０２２年全面實行股票發行注冊制，
凡此種
種，都離不開推進境內外跨境交叉上市，拓寬互聯互通雙向融資投資渠道的大方向。
　　至於最終目標，即是既防止資本無序擴張、危及國家安全，又引導資本這一生產要素支持特
定領域，促進科技和產業發展。

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