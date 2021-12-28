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即市新聞

28/12/2021 11:20

《珠玉之論－陳鳳珠》受惠於風電及新能源車發展，上游稀土需求增

　　《珠玉之論》港股重返２３０００點關口以上，但欠缺上升動力，鑑於聖誕節期間交投轉趨
淡靜，預期大市或繼續於２３０００點附近徘徊，今年全年或會以較低位置收市。恒指於今年２
月創出全年高位３１１８３點後走勢逐步轉弱，直至７月開始顯著調整，１２月仍要繼續探底，
預期１２月創出的２２６６５點為全年低位，２０２１年恒指高低波幅達到８５００點。
　
　　日前，中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團組成中國稀土集團，並由國務院國資委
控股及直接監管。內地為稀土原料供應大國，而組成稀土集團為行業綠色轉型及實現高品質發展
的關鍵，行業通過兼併重組，淘汰落後產能，將可優化市場配置。目前內地稀土資源儲量為
４４００萬噸，於全球佔約３７％，預期組成稀土集團可提升科技及核心技術的投入，有利於提
升稀土新工藝、新技術、新材料的研發應用能力，解決產業鏈的結構失衡問題。
　
　　今年首１１個月，內地稀土新材料產量同比增長２０﹒５％至１９﹒１萬噸，而部分稀土價
格已突破１０年高位，由於價量齊升，稀土企業的盈利大幅增長。至於稀土的需求不斷增加，下
游應用最大的為磁材，佔全球稀土消費近五成，並被廣泛應用於風電、新能源汽車、變頻空調等
。相信受惠於內地的風電及新能源汽車行業發展，未來市場對上游稀土的需求將繼續增加，因此
若可推動稀土生產及供應增加，預期行業盈利將會顯著上升。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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