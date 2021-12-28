《師傅教路－黃瑋傑》中國中藥受惠藥材漲價，具布局產能優勢

《師傅教路》中藥板塊近日走強，主要由於產業鏈上游中藥材大幅漲價。據藥網通數據顯示

，截至今年１２月２２日，已有逾５０種中藥材價格比去年同期上漲了超過１００％，有的藥材

漲價是因為多年價格低企導致減少種植，有的是因為遭遇自然災害導致減產，在供不應求的情況

下自然大幅漲價。



＊加速藥材基地布局，持續深化「院企合作」＊



中國中藥（００５７０）以中藥配方顆粒為核心業務，並搭建與其配套的中藥產業鏈上、中

、下游業務，以產業園模式實現在全國重點地區的產業落地。在上游中藥材方面，集團以建設符

合藥用植物種植和採集質量管理規範（ＧＡＣＰ）的管理體系為主要舉措，不斷加速上游藥材基

地布局，加強對於藥材資源質量的把控，建設標準統一、質量保障、成本可控及品種齊全的

ＧＡＣＰ體系，實現中藥材的標準化種植和規範化採收。截至２０２１年６月３０日，集團與

７４家ＧＡＣＰ生產團體合作建設藥材種植基地１８２個，涉及藥材品種７０個，覆蓋２１個省

份，面積超９００００畝，預計產出量超７０００噸。集團亦同時建立了中藥材信息行情分析系

統，逐步形成中藥材信息調查－行情趨勢分析－採購策略服務模式，對大宗藥材開展集採管理、

對有效信息實施協同共享，充分發揮全產業鏈的規模化、規範化優勢。

集團的中藥飲片產品主要分為工業飲片和醫療飲片。工業飲片方面，截至今年６月３０日，

集團擁有中藥普通飲片產能超７００００噸╱年，毒性飲片產能超９０００噸╱年，直服飲片產

能達近２０００噸╱年。醫療飲片業務方面，集團持續深化「院企合作」，穩步提升存量醫院的

市場份額及加大力度開發大型醫院和醫療機構。截至今年６月３０日，共建成１５家配送中心，

遍布北京、上海、廣東、江蘇、浙江、山東、甘肅、湖南、貴州等９個省市。同時，集團積極拓

展海外飲片業務，擴大主營品種銷售規模，與標誌性大連鎖藥店建立緊密的長線合作，逐步推出

定制化飲片系列產品。



＊建中藥大健康全產業鏈，擁先進成藥生產線＊



在中藥配方顆粒方面，集團積極建設中藥大健康全產業鏈，截至今年６月３０日，集團適應

中藥配方顆粒新政策的子公司共１７家，全國布局優勢明顯，產能儲備充足，其中提取產能總計

超５００００噸╱年，製劑產能總計超１５０００噸╱年。成藥板塊方面，集團擁有先進的成藥

生產線和豐富的成藥產品資源，包括超過１２００個中成藥品規，其中約５１﹒９％進入國家醫

保用藥目錄，約２３﹒４％被列入國家基藥目錄，１０個產品為獨家產品。建議買入價４﹒４元

，目標價４﹒９元，止蝕位４﹒１元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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