《陶冬天下－陶冬》政策轉向難阻股市新高，通脹升溫未定收水力度

《陶冬天下》美股再創新高。儘管美聯儲決定加速ｔａｐｅｒ和提早加息，儘管

Ｏｍｉｃｒｏｎ在歐美掀起新的感染高潮，資金義無反顧地重回股市，當然多數基金經理在家放

假，成交量清淡。支持美股向上的最大動力毫無疑問是流動性，同時之前出現的市場恐慌情緒也

漸漸得到紓緩，ＶＩＸ在上周下跌１９％。１１月份核心ＰＣＥ通貨膨脹報４﹒７％（同比），

製造出１９８９年以來新高，遠遠高出聯儲的中期通脹目標２％。美國十年期國債利率上周升了

１０點，兩年期利率升８點，不過恐慌情緒大致消失。美元指數在淡靜的成交中回落到９６邊緣

。布蘭特和紐約原油期貨價格穩步回升，黃金現貨和比特幣價格雙雙走強。烏克蘭危機升溫，荷

蘭天然氣價格ＴＴＦ暴漲至新紀錄。



２０２１年全球金融市場的最大故事，是通貨膨脹，以及由此帶出的貨幣政策變局。今年的

通貨膨脹有幾個不同的源頭。第一個源頭，是供應鏈衝擊。疫情造成生產停頓、交通阻滯，從化

工原料到汽車芯片，生產中的一環出了問題，導致整條生產線停頓，供應出現短缺。船運無法清

關，令貨船、集裝箱周轉失靈。這些都催生出成本的上漲。



第二個源頭，是供需錯位。例如５月份解封社交距離限制後，美國開車出行人數暴漲，二手

車需求大增，但是貨源卻跟不上，導致二手車價格大升。這兩個源頭都由供應錯位引致，一旦供

應恢復正常，物價壓力就會得到紓緩。這是為甚麼美國聯儲、歐洲央行，在很長時間堅持通脹是

暫時性的、過渡性的。第三個源頭，是能源價格。新能源政策失誤，庫存量處於歷史低位。歐洲

、美國和中國先後出現了能源價格暴漲的局面。食品價格也出現了類似的上漲，美國歐洲一頓傳

統早餐的成本平均上漲了４０－５０％。



第四個通脹源出在工資上。食品、汽油、租金一起上漲，改變了人們對通脹的預期。屋漏偏

逢連雨天，在美國偏偏難以招到低端工人。由於美國的勞工參與率結構性下降，在美國工資不漲

３０－４０％，服務業難招到工人，已有的工人也會跳槽。一旦工資上漲，服務業價格勢必連環

上漲，而此又帶動通脹預期，形成連鎖反應。前三個通脹源頭，各國都有。第四個源頭，工資通

脹只有美國比較明顯。



通貨膨脹不僅源頭不同，對市場構成的衝擊也不同。今年上半年的通貨膨脹，是建立在疫情

逐漸退卻，經濟開始重啟，增長預期和通脹預期因此增強，對於資本市場這是「再通脹」故事，

股市因盈利復甦而上漲，長端債券利率因增長前景改善而上揚。及至第四季度，通貨膨脹是建立

在通脹預期改變，工資上升觸發通脹長期化、常態化的憂慮，聯儲被迫改變通脹「過渡性」判斷

，對於資本市場這是政策轉鷹的故事，短端利率突出上升，收益率曲線變得平坦，不過迄今為止

股市對此並不驚慌，認為經濟好，企業有加價能力，則利好股市。



通貨膨脹高過央行的中期目標可能會維持相當的時間，但是這對流動性意味著甚麼卻不清楚

。美國、英國的貨幣政策相繼轉向，歐洲央行也計劃不久啟動ｔａｐｅｒ。全球流動性增長放緩

，乃至溫和退出應該是大概率事件。加息對於國債市場是不利的，但是對於股市的影響並不清楚

。疫情之後，聯儲的資產負債表翻了一倍有餘，其實略微收縮一點流動性，對巨額的流動性來講

衝擊未必顯著，只是資金的增量不見了。雷曼危機後的全球ＱＥ製造出一個巨大的流動性平台，

這次疫情ＱＥ製造出一個更高、更大的流動性平台。目前開始的貨幣政策回擺，的確帶來新的政

策性風險，但是究竟會有多大的力度卻是未知數，能維持多久也是未知數。《陶冬》



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