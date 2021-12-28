《股壇解碼－戴名》美股指數一葉障目，碧桂園賣子救主

《股壇解碼》美股三大指數假期後周一（２７日）復市造好，並且有越升越有的走勢，雖然

Ｏｍｉｃｒｏｎ令多國出現爆發性疫情，但市場關注點已從疫情爆發轉移至是否像Ｄｅｌｔａ一

樣的嚴重殺傷力，Ｏｍｉｃｒｏｎ看來只是傳染性極強，但死亡率和重症率卻極低，到目前為止

只有兩人死亡，在沒有嚴重後遺症的情況下，相信投資者很快就會將資金重投市場，繼而出現所

謂的Ｓａｎｔａ Ｃｌａｕｓｒａｌｌｙ，但投資者要小心３月標指期權出現４２００點馬鞍倉

，預期在１月中至２月底的時間內美股很有可能出現大上大落，原因很有可能是新興市場續漸恢

復生產力所致。



＊初露曙光＊



俄羅斯在聖誕節期間從烏克蘭邊境撤回一萬兵力，佔駐軍總數約１０％，這舉動令一直緊張

的俄烏局勢緩和，烏克蘭雖然國家各項條件並不突出，但由於位處亞歐樞紐地帶，萬一地緣衝突

升級，整個西歐經濟將大受打擊，現在局勢緩和下來，對整個歐洲甚至全球的經濟復甦都具有穩

定作用，有利後市向好。投資者要留意土耳其貨幣急跌後沒有明顯反彈出現，新一輪的貨幣危機

可能由土耳其引發。



＊汰弱留強＊



央行和銀保監發聲明鼓勵銀行推出併購貸款業務，支持有質量的房地產項目併購，言下之意

國內房企目前是不救不救還需救，只是讓銀行提供資金作收購有潛質和具盈利能力的地產項目，

相信在政策的推動下，具有國企背景的房企將會不斷以極低廉的價格收購優質地產項目盈利，一

些二三線的內房企業相信會相繼倒閉。最近國內最轟動的新聞莫過於網紅薇婭因瞞稅６億而被處

天價罰款，金額合共高達１３億，稅局下了第一道紅線，勒令所有藝人和網紅需在年底前自動申

報，相信陸續會有天價稅單出現，而且聽聞監管會延伸到製作公司和經理人公司，如果傳聞屬實

，整個娛樂圈將出現大洗牌的現象。



＊反彈可期＊



上周五（２４日）在半日市的情況下高開低走，恒指險守２３２００點，之前提到月中

２３２００點認沽期權（價內）和２３８００點認購期權建倉，當時估計ｓｈｏｒｔ ｐｕｔ和

ｌｏｎｇ ｃａｌｌ概率十分大，加上上周五大量介乎２３９００點至２４０００點的熊證街貨

放出，令到牛熊證街貨驟跌至４９：５１，而上周大市亦已經先下試近期低位，以街貨走勢推斷

恒指應該在結算日前大夾淡倉兼回收熊證，大家不妨拭目以待。



＊股票簡評＊



碧桂園（０２００７）主要從事房地產開發、建築、物業投資、酒店經營、機器人和農業等

業務，集團開發項目包括聯體住宅和洋房等大型住宅區項目以至車位和商鋪。同時集團亦開發和

管理若干項目和獨立酒店。最近國內房地產企業的負面消息不斷，碧桂園一向以快完工，快交房

的高周轉領先同行，這也是集團整體均價不高但銷售不輸同業的原因，現在房地產成交接近冰封

期，這種快完工，快交房的效率反而成了碧桂園的致命傷，工程完了集團就要付款，不管銷情如

何也要埋單結帳，這對集團已經的緊張的資金流來說是雪上加霜。

上月底位於張家口的碧桂園天璽售樓處就以每平方均價５０００人民幣的價錢拋售剩下單位

，據業內人士了解，該樓盤的成本價不會低於９０００人民幣，假若屬實，集團急於套現的心態

一目了然，但對其他大部分房企優勝的地方在於碧桂園擁有姊妹公司碧桂園服務（０６０９８）

，如果碧桂園的資金鏈出問題的話，碧桂園服務將是集團的最後一根救命稻草，問題在於是私有

化還是出售，但以楊惠妍主席的持股量來看，私有化碧桂園服務的可能性微乎其微，看來是賣盤

救主的機會居多，加上碧桂園的股東應佔溢利從數字上增長６０％至大約２１億元，但物業管理

和相關服務業務的營業額雖然只增長４４。５％，但已佔總營業額的６７％，同時亦為集團貢獻

超過２４億元的利潤，對比總利潤的２１億元，單純從物業銷售方面雖然有６０％的增長卻出現

虧損３億，相信集團的資金鏈已岌岌可危，由於碧桂園主要以非一線城市為主，萬一出現資金鏈

問題，中央出手相救的力度恐怕不如中國恒大（０３３３３），投資者暫不宜憧憬買入。《資深

市場人士 戴名》



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