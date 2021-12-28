舜宇（２３８２）１８億人幣投資重慶螞蟻消費金融，成第三大股東

《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，與其他認購人分別向重慶螞蟻

消費金融注資１８億及２０２億元（人民幣．下同），認購相同金額的註冊資本，該集團將佔擴

大後股本６％股權，成為第三大股權擁有人。

該集團指，其他認購人包括螞蟻集團、中國信達（０１３５９）、魚躍醫療、博冠科技及渝

富資本，現時重慶螞蟻消費金融單一大股東維持為螞蟻集團，佔５０％股權。

該集團指，重慶螞蟻消費金融經營的人民幣業務包括發放個人消費貸款、接受股東境內子公

司及境內股東的存款、向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、代理銷售與消費貸

款相關保險產品和固定收益類證券投資業務等，自今年６月４日成立至９月底虧損約５﹒２５億

元，資產淨值約７４﹒７５億元。



＊去年度擁逾１００億元閒置現金＊



該集團指，擬以內部資源支付代價，而去年度銀行存款或其他金融資產擁有超過１００億港

元的閒置現金，認為重慶螞蟻消費金融的能力對其結合運營，進一步顯著提升生產與工作效率。

此外，該集團正探索視覺感知在ＡＩｏＴ領域的應用場景，其人臉識別和活體檢測等光學相關產

品與該公司的消費金融場景有大量已有及潛在的業務合作機會，而認購屬長期投資。（ｗｈ）

