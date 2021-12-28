《日入而息》本港上月出口勝預期，傳疫苗氣泡擴至工作場所和學校

《今天重點》

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消息指政府考慮將疫苗氣泡擴大至工作場所和學校

政府收緊貨機機組人員檢疫，回港後須住檢疫酒店３日；本港新增６宗確診，５宗疑涉Ｏｍｉｃ

ｒｏｎ變種病毒

本港１１月整體出口貨值按年升２５％，勝預期

保監局表示引入保障型投資相連壽險，投連險計劃產品評估程序正規化

袁國勇倡推疫苗護照，未打針不能上班上學

黎智英等７名壹傳媒高層被加控罪，明年２月提訊

內媒表示恒大汽車（００７０８）貫通內部生產線，恒馳或明年初量產

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《即日市況》

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恒指高收５６點報２３２８０，科指跌４９點報５５６９

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒３９％，鋰概念復仇創業板漲逾１％

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《美元匯價》

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建議高沽歐元並於１﹒１４以上作止損

歐元最新報１﹒１３２９╱３０，日圓最新報１１４﹒７６╱７７

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《公司資訊》

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新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，傳獲積金局洽租８萬呎

自動系統（００７７１）顏偉興明年起調任為財務總監

旭通控股（０１８２６）建議更改公司中英文名稱

新城悅服務（０１７５５）集團在管面積達約１﹒５億平方米

中移動Ａ股ＩＰＯ遭棄購７﹒５６億元人民幣，創歷史紀錄

信和集團旗下三大商場聖誕周末假期人流按年增３５％

愛高集團（００３２８）下午停牌，據報行政總裁梁偉成墮樓身亡

美團（０３６９０）和快手（０１０２４）達成戰略合作，美團將在快手平台上線小程序

遠大醫藥（００５１２）付最高５﹒２億歐元獲放射性核素偶聯藥物獨家授權

騰訊（００７００）限制未成年玩家元旦假期每晚打機最多一小時

中國優材（０１８８５）延遲刊登２０２０年全年業績，繼續停牌

竣球控股（０１４８１）與貓屎咖啡控股訂立合作諒解備忘錄

築友智造（００７２６）加盟工廠項目落地韶關，料明年底投產

香港寬頻（０１３１０）推出環球電話會議方案優惠

中國玻璃（０３３００）獲行政總裁呂國等增持４０５萬股，涉資逾７４１萬元

滙盈控股（００８２１）附屬成立合資公司，從事虛擬資產銷售及推廣業務

石四藥集團（０２００５）支氣管擴張藥獲藥監局批准在上市製劑使用

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《國企紅籌》

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京能清潔能源（００５７９）建風能發電項目，總投資額７０億元人民幣

國聯證券（０１４５６）股東無償劃轉０﹒２１％股權予上級企業

廈門港務（０３３７８）獲政府獎勵２２８９萬元人民幣

第一拖拉機（０００３８）洛陽地被收獲償５２８９萬元人民幣

太平（００９６６）解除位於北京之一項物業的收購協議

天保能源（０１６７１）向臨港熱電增資，投資不低於９１６萬元人民幣

國銀租賃（０１６０６）訂立融資租賃合同，涉代價６﹒４億元人民幣

深高速（００５４８）１１月機荷東段路費收入達６７０４萬元人民幣

深圳控股（００６０４）１１月合同銷售額按年跌３﹒５％

中國信達（０１３５９）酒正超及王正民獲批擔任公司總裁助理

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《神州民企》

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新東方（０９９０１）將上線直播帶貨平台「東方甄選」

朗詩綠色生活（０１９６５）訂路線圖，分３階段實現碳中和；證監會表示朗詩綠色生活之股權

高度集中

正榮（０６１５８）獲兩銀行授予５﹒５億雙邊貸款額度

龍光集團（０３３８０）附屬擬發起資產支持專項計劃，募集６﹒６５億元人民幣

翰森製藥（０３６９２）自主研發新藥獲臨床試驗通知書

內媒表示恒大汽車（００７０８）貫通內部生產線，恒馳或明年初量產

賽伯樂國際（０１０２０）停止京師沃學義務教育階段線上校外培訓服務

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《中國要聞》

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銀保監表示部分險企董事長等經營理念不夠重視風險管理

易綱稱人行將完善利率機制，推動企業融資成本續降

人民日報評眯眯眼廣告：不能籠統扣上辱華帽子

八部門表示目標到２０２５年工業軟件市場滿足率超五成

乘聯會秘書長表示取消合資車企外資股比限制有利競爭

工信部等十五部門印發「十四五」機器人產業發展規劃

北京表示新供商品住房需按比例配建保障性租賃住房

內地ＩＰ聖誕起無法登入Ｓｔｅａｍ，僅能使用中國版

外匯局表示推進私募股權投資基金跨境投資試點

「十四五」國家信息化規劃：鼓勵企業開放搜索等數據

人行開展２０００億逆回購操作，淨投放１９００億

上期所表示銅、鋁、鋅等期貨交割手續費標準將調整為０

農業農村部表示擴大大豆油料生產為明年重大政治任務

上海將住房租賃企業所收租金、押金等納入監管

財政部總結今年財政工作：做好房地產稅試點準備

人行外匯局聯合發布通知支持新型離岸國際貿易發展

北京集中供地全年攬金千九億，溢價率５﹒６％創新低

外資准入清單再瘦身，取消乘用車製造外資股比限制

華為６億成立精密製造公司，經營範圍含半導體製造等

分析指螞蟻消金增資後可承接逾萬億貸款，惟利潤大縮

廣東表示延長汽車以舊換新專項行動至明年６月３０日

統計局表示原材料價格上漲勢頭初步遏制，成本壓力仍大

１１月規上工業企業利潤總額增速回落至９％創一半低

ＶＩＥ公司上市面臨更嚴審查，分析指或影響上市決定

北京嚴查炒作學區房，今年開出罰單超５７５萬元

李彥宏稱集度將發布汽車機器人概念車，擬後年量產

車企元宇宙添新成員：一汽集團申請元宇宙商標

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８％六連揚，報１８１９６點再創新高

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《其他消息》

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４男前年焚燒九龍塘站閘機，３人罪成判囚逾４年

９人涉理大附近衝突案，被裁定暴動罪成

黎智英等７名壹傳媒高層被加控罪，明年２月提訊

林鄭冀未來生命健康產業成為本港經濟新增長點

海關表示從來沒有透過社交平台及網站拍賣充公貨物，籲公眾勿受騙

鄭若驊稱《銷售公約》預計明年第三季生效，料促成更多交易

本港１１月整體出口貨值按年升２５％，勝預期；本港９月平均工資率按年升１﹒３％

保監局表示引入保障型投資相連壽險，投連險計劃產品評估程序正規化

評審局成亞太首個大致符合歐洲高等教育標準機構

報道指金管局研企業還息不還本退場，初期還款約兩成

中原表示十大屋苑周末錄１５宗成交，創５周新高

深股通額度全日用近２６億元，外資連續兩日流入；滬股通額度全日用近２７億元，陸股通流入

１３億元

滬深港交易所及中國結算就ＥＴＦ納入互聯互通達共識

陶冬評港股樓：觀望美收水步伐，樓市上半年處調整期

楊敏德續任亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表

Ｔｈｅ ＹＯＨＯ Ｈｕｂ次輪推出４房大戶招標

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ表示客戶人數在年底突破２０萬

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《內房困局》

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世茂股份表示市場融資正常兌付，正洽售自持酒店和商業

旭輝控股（００８８４）主席籲取消指導價，盡快推房產稅取代限購令

易綱稱滿足居民和房企正常融資需求，市場預期正改善

華夏幸福漲２％，董事會審議通過債務重組議案

陽光城瀉７％，遭泰康保險大幅減持其７﹒４％股份

泰康系表示投資陽光城屬權益投資，減持是正常決策

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《大國博弈》

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中日防務部門官員年內首會談，同意明年開通軍事熱線

據報西班牙電信購買愛立信５Ｇ設備以更換華為產品

中方斥美衛星無視國際條約兩度向中國空間站危險靠近

外交部表示反對美方借國防授權法案夾帶涉華消極內容

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《新冠肺炎》

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本港新增６宗確診，５宗疑涉Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，美國周一逾千航班取消

全國昨本土確診激增１８２宗，西安連續三日破百宗

政府完成石塘咀南里壹號強檢行動，無發現確診

政府延長外傭現行合約有效期及延後返回原居地

澳門發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案，已打齊兩針

英國單日確診回落至１０萬以下，暫不收緊防疫措施

田北辰稱北京已就通關拍板，鄧家彪冀知道通關準則

達美航空赴華航班中途折返，中方否認因疫情禁止入境

雙節將至，外交部提醒中國公民非必要非緊急不出國

消息指政府考慮將疫苗氣泡擴大至工作場所和學校

袁國勇倡推疫苗護照，未打針不能上班上學

政府收緊貨機機組人員檢疫，回港後須住檢疫酒店３日

旅發局表示跨年倒數演唱會冀將疫情風險減到最低

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