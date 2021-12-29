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即市新聞

29/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》昨天港股好淡大戶角力的啟示

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著
向淡。本欄認為，經過接近一年的跌浪後，港股已經接近找到中期跌浪終點的時刻。從跌浪運行
的時間推算，這是筆者的預測；若從累積跌幅推算，結果亦相同。筆者的結論為，即使恒指本月
２０日低位２２６６５並非中期浪底，跌浪終點亦應於其下不遠的地方，指數逗留於該關口之下
的時間亦會很短。市況所見，昨天（２８日）淡友並未能把握進攻機會。
　　然而，從本周一（２７日）晚美股的強勢來看，他們又的確不易成功進攻，先保留實力是明
智的決定。當然，從另一個角度來看，好友連將大市推上合理水平的力量也沒有，相信他們認為
當前升浪最多亦只不過是個短期反彈浪，而非中期新升浪。本欄認為，我們現可大膽假設超短期
反彈浪已經演變為短期反彈浪，即後市仍有進一步反彈的空間，審慎地略為看好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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