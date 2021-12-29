《缸邊隨筆－石鏡泉》美國之鑑

《缸邊隨筆》新冠疫來，美國碰上最大難題之一是，工人不見了。



據美國勞工部數據，今時美國勞工人數較疫前少了４００萬人，這些人去了哪？



（１）死了，病了；



（２）怕染疫不幹了。



結果？美國今時職位空缺有１１萬個，但就是找不到工人，所以今時美國的失業率低，不一

定是好事，只因為工人少了，職位多，所以失業率一定低，但新增職位一定少了。



＊美國醫療服務崩潰＊



美國的醫院護士短缺，人手便緊，使到護士工作量繁重，不少護士辭職，醫院少了人手便收

不了病人。



美國醫院是私家的多，不夠病人即不夠客、不夠收入、財政有困難、便破產、關門、執笠。



後果？美國醫療服務會崩潰。



另個災區是銀行業，有些地區有錢客戶遷走去較偏僻區以避疫，結果是以前有多錢客戶的支

行，今時無生意，銀行便關閉這些支行，銀行服務又停了。



航空業不用說，不少班機取消了，結果是飛機服務又沒有了。



疫情一來，出生率低了，十年八年後，學校學生少了，再之後是勞動力少了。結果？



美國例子，不少歐美國家也面對，這是與病疫共存的結果。正有謂：少壯不努力，老大徒傷

悲；可以改為：抗疫不努力，日後社會悲。



香港的衛生署可有考慮到這個？抗疫不是疫來才抗，而是疫未來已造好抗，《孫子兵法》：

勝而求戰，並非戰而求勝。美歐就是以為可以打到來才食，結果，遲早無得食。因為不要以為新

冠疫就是感冒這麼簡單，看看美國前線醫護人員，回報了甚麼關連症候多了？



如果殯儀館會上市，我一定認購，這是穩賺之股，原因不用多說吧！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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