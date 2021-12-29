《專家之言－何志銘》恒指１０天線遇阻，料短期於區間悶走上落

《專家之言》昨（２８日）港股高開５８點，早段曾升９５點一度高見２３３１９點，其後

又來再倒跌１２４點一度低見２３０９９點，主板股票的升跌比率為２２比２１，恒指成分股

５０隻股份上升，下跌股份１３隻，升跌比率為７８比２０。幸尾市略順，最終全日升５６點或

０﹒２４％，收２３２８０點，國指跌７點或０﹒０９％，收８１９４點，恒生科技指數跌４９

點或０﹒８９％，收５５６９點。大市全日成交總額不足千億只有９９７﹒４１億元。滬港通南

下交易淨流入６﹒５８億元人民幣，深港通南下交易淨流出４﹒６７億元人民幣。



＊基金朋友早收爐，Ｏｍｉｃｒｏｎ續困擾市場＊



數據方面，歐元區公布１１月貨幣供應Ｍ３，年率料由７﹒７％降至７﹒６％。美國公布

１１月批發庫存，月率料由２﹒３％降至１﹒６％。美國公布１１月成屋待完成銷售，月率料由

７﹒５％降至０﹒７％。另外內地方面，人行開展２０００億人民幣７天期逆回購操作，單日淨

投放１９００億人民幣。筆者東尼深信基金朋友們已經早收爐，剩下還有數天就到年尾，市況料

不會有強勁反彈。恒指在１０天線遇阻力，故料恒指短期內在２２７００點至２３３００點區內

悶走上落。Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變種始終為市場帶來困擾，即使貨平又如何，大家都不敢出手。

《獨立股評人 何志銘》



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