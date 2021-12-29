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即市新聞

29/12/2021 16:36

《盤後部署》恒指再逼近兩萬三，期結日沽壓大或穿關口

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股走勢個別發展，三大指數僅道指收高，標普微跌４點
報４７８６點，納指收低８９點報１５７８１點。港股今日以全日最高位開市，重磅股向下拖累
大市；阿里巴巴（０９９８８）螞蟻集團旗下「相互寶」宣布下月關停，相關網絡保險互助平台
行業全面結束，阿里股價受壓，惟跌近１１０元水平附近見強力買盤支持。此外，騰訊
（００７００）及其持股的美團（０３６９０）仍受以股代息餘波影響，股價偏軟。
　　午後恒指於２３０００以上好淡角力，ＡＴＭ股沽壓濃重，惟恒指最後成功守住兩萬三心理
關口，收報２３０８６，跌１９４點或０﹒８３％，主板成交６２９﹒４５億元。國指收報
８０９８，跌９５點或１﹒１７％。科指收報５４７１，跌９７點或１﹒７５％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５９７，跌３３點或跌０﹒９１％，成交４１０４﹒２５億元
人民幣。深證成份指數報１４６５３，跌１８４點或跌１﹒２４％，成交５８６８﹒６２億元人
民幣。

＊期結日股市波動，恒指大機會下穿兩萬三＊

　　恒指喘定數日後，大市受科技股不利消息拖累向下，逼近２３０００心理大關，惟阿里巴巴
１１０元水平附近再見「血肉長城」抵擋沽壓，力保不失，支撐恒指。惟明日為恒指期結日，料
好淡角力將會更加明顯，不排除淡方今日攻抵關口前先偃旗息鼓，部署好後明日一舉攻陷亦不足
為奇。故恒指及阿里即使今日成功企穩，明日亦大有機會面臨重大挑戰。若未有好消息刺激大市
，明日下穿２３０００的機會不小。
　　板塊方面，越凍越炒起的電力股略見回吐，惟冬季未完，天氣若再轉冷有望刺激電力股，以
潤電（００８３６）及中國電力（０２３８０）為例，部署廿天線以上博反彈未嘗不可。
（ｈｃ）

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