《盤後部署》恒指再逼近兩萬三，期結日沽壓大或穿關口

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股走勢個別發展，三大指數僅道指收高，標普微跌４點

報４７８６點，納指收低８９點報１５７８１點。港股今日以全日最高位開市，重磅股向下拖累

大市；阿里巴巴（０９９８８）螞蟻集團旗下「相互寶」宣布下月關停，相關網絡保險互助平台

行業全面結束，阿里股價受壓，惟跌近１１０元水平附近見強力買盤支持。此外，騰訊

（００７００）及其持股的美團（０３６９０）仍受以股代息餘波影響，股價偏軟。

午後恒指於２３０００以上好淡角力，ＡＴＭ股沽壓濃重，惟恒指最後成功守住兩萬三心理

關口，收報２３０８６，跌１９４點或０﹒８３％，主板成交６２９﹒４５億元。國指收報

８０９８，跌９５點或１﹒１７％。科指收報５４７１，跌９７點或１﹒７５％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５９７，跌３３點或跌０﹒９１％，成交４１０４﹒２５億元

人民幣。深證成份指數報１４６５３，跌１８４點或跌１﹒２４％，成交５８６８﹒６２億元人

民幣。



＊期結日股市波動，恒指大機會下穿兩萬三＊



恒指喘定數日後，大市受科技股不利消息拖累向下，逼近２３０００心理大關，惟阿里巴巴

１１０元水平附近再見「血肉長城」抵擋沽壓，力保不失，支撐恒指。惟明日為恒指期結日，料

好淡角力將會更加明顯，不排除淡方今日攻抵關口前先偃旗息鼓，部署好後明日一舉攻陷亦不足

為奇。故恒指及阿里即使今日成功企穩，明日亦大有機會面臨重大挑戰。若未有好消息刺激大市

，明日下穿２３０００的機會不小。

板塊方面，越凍越炒起的電力股略見回吐，惟冬季未完，天氣若再轉冷有望刺激電力股，以

潤電（００８３６）及中國電力（０２３８０）為例，部署廿天線以上博反彈未嘗不可。

（ｈｃ）

