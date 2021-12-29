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29/12/2021 13:31

【外圍經濟】墨西哥計劃２０２３年停止出口原油

　　《經濟通通訊社２９日專訊》墨西哥政府推動石油自給自足，計劃於２０２３年停止對外輸
出原油。根據計劃，國營墨西哥石油公司（Ｐｅｍｅｘ）將明年的出口量減少逾半至４３﹒５萬
桶，至後年完全停止出口。
　　墨西哥雖然出產原油，但缺乏提煉能力，因此一方面向日本、印度等國出口原油，另一方面
依賴美國入口汽車燃油。有分析指，墨西哥煉油設施落後，且管理與維修不善，難以達到在兩年
內自給自足的目標。（ｊｆ）

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