【外圍經濟】墨西哥計劃２０２３年停止出口原油

《經濟通通訊社２９日專訊》墨西哥政府推動石油自給自足，計劃於２０２３年停止對外輸

出原油。根據計劃，國營墨西哥石油公司（Ｐｅｍｅｘ）將明年的出口量減少逾半至４３﹒５萬

桶，至後年完全停止出口。

墨西哥雖然出產原油，但缺乏提煉能力，因此一方面向日本、印度等國出口原油，另一方面

依賴美國入口汽車燃油。有分析指，墨西哥煉油設施落後，且管理與維修不善，難以達到在兩年

內自給自足的目標。（ｊｆ）

