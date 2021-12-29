【新冠肺炎】澳洲新南威爾斯省疫情再趨嚴重

《經濟通通訊社２９日專訊》澳洲人口大省新南威爾斯的新冠疫情再趨嚴重，在截至周三的
２４小時錄得１１２０１宗新增個案，較周二增加８７％。現時全省有６２５人留醫，其中６１
人需接受深切治療。維多利亞省周四亦新增３７６７宗，破當地單日紀錄。
澳洲各地１０月才陸續解封。衛生專家警告，雖然有研究指Ｏｍｉｃｒｏｎ殺傷力較
Ｄｅｌｔａ輕，但大批人士受感染仍會對醫療體系構成壓力。（ｊｆ）
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